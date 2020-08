Un mes y medio después de ser removido del cargo de primer ministro, Vicente Zeballos tiene ya un nuevo horizonte laboral vinculado al Estado: será representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras ser designado por el presidente Martín Vizcarra y el canciller Mario López.

Así, el abogado, exministro de Justicia y excongresista sucederá en el cargo al embajador José Manuel Domingo Boza. Este último fue cesado por el Gobierno el último 26 de agosto. No obstante, la fecha del inicio y término de funciones, respectivamente, está pendiente de ser señalada por sendas resoluciones ministeriales a emitirse desde la cancillería.

¿Cuál será el rol de Vicente Zeballos como representante del Perú ante la OEA? El ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se integrará al Consejo Permanente del organismo supranacional, que depende de la Asamblea General. Asimismo, tendrá la categoría de embajador y encabezará una delegación peruana en Washington, Estados Unidos.

Según cita la OEA en su sitio web, “el Consejo Permanente vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los estados miembros y, con tal fin, ayuda de una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias”.

Martín Vizcarra tomó juramento a Vicente Zeballos como nuevo primer ministro en tras la disolución del Congreso en setiembre del 2019. Se mantuvo en dicho cargo hasta el 15 de julio del 2020, cuando asumió Pedro Cateriano. (Foto: Sepres)

El excanciller y exrepresentante del Perú ante la OEA, Eduardo Ferrero, precisa a este Diario que Vicente Zeballos participará en los debates, dará opiniones en base a la agenda de la OEA y presentará la posición del Perú sobre una amplitud de temas relacionados a la defensa de la democracia, la seguridad, la política internacional, entre otros.

“Todos los temas que se ven en la OEA, que son políticos, sociales, económicos, son definidos por el Consejo Permanente, que depende del secretario general de la OEA. Un representante de un país lleva la voz del gobierno peruano, sienta la posición y vota en nombre del gobierno peruano en diferentes temas de la agenda de la OEA”, añadió.

Además de acompañar al canciller en las asambleas generales de la entidad internacional, tendrá participación en las distintas comisiones que tiene el Consejo Permanente, como las de Asuntos Jurídicos y Políticos, Seguridad Hemisférica, Asuntos Administrativos y Presupuestales o Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA.

José Manuel Domingo Boza, saliente representante peruano, preside la Comisión de Seguridad Hemisférica. Este grupo aborda temas relativos a la seguridad, defensa, el combate a la trata de personas, la delincuencia organizada y transnacional, la cooperación entre países y otros.

Vicente Zeballos se integrará al Consejo Permanente de la OEA. (Captura)

Para el ex primer ministro y también exrepresentante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, el rol de Zeballos en las reuniones semanales del consejo y su accionar en general deberán ir acorde a pilares como la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo social.

Uno de los retos de Zeballos, consideró Jiménez, será participar de la articulación con el resto de países para lograr que la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) tenga un componente social, sin dejar de lado a los países de la región.

“Un segundo elemento que plantearía es que debemos cuidar el frente internacional desde el punto de vista de las próximas elecciones generales. Lograr que venga una misión de observación electoral en condiciones de pandemia, será todo un desafío. Pero si el Perú lo pide y se encuentra financiamiento adecuado, puede venir una misión importante”, apuntó. Y agregó que otra tarea será lograr una representación activa para que el Estado peruano responda eficazmente ante cuestionamientos en materia de derechos humanos.

El propio Vicente Zeballos, en declaraciones a RPP, adelantó los principales lineamientos de su gestión. “La tarea es bastante amplia y ardua. Estamos inmersos en un proceso electoral [...] Cancillería ya se comunicó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro (sobre la Comisión de Observación Electoral) y ratificaremos nuestras responsabilidades en esta decisión”, dijo. Aseguró que también se enfocará en la labor relacionada a la vacuna contra el coronavirus en la Organización Panamericana de Salud (OPS).

El nombramiento de Vicente Zeballos no ha quedado exento de cuestionamientos desde el Congreso de la República. Por ejemplo, el primer vicepresidente de dicho poder del Estado, Luis Valdez, consideró en declaraciones a la citada radioemisora que se trata de “una manifestación expresa de amiguismo, tarjetazo”, en alusión al vínculo amical entre el ex primer ministro y el mandatario Martín Vizcarra. En la misma línea, la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular) expresó vía Twitter que el ex primer ministro demostró “ineptitud y arrogancia como PCM en medio de la pandemia”.

Zeballos, por su parte, negó en RPP que su nombramiento se deba a una retribución de Vizcarra, pues corresponde a “un cargo de confianza” y una “encargatura política”.

Días atrás, además, fue cuestionado por el presunto retraso —desde su gestión como primer ministro— de la recepción de oxígeno medicinal donado por la compañía minera Southern Perú a favor de pacientes de Covid-19 en Arequipa y Moquegua. En su defensa, atribuyó la demora a los trámites administrativos entre el Ministerio de Salud y entidades adscritas.

