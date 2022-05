Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el general PNP (r) Vicente Tiburcio reafirmó el compromiso de la Policía Nacional en la captura del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y del sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, tras precisar que fue en ese contexto que la institución policial incorporó a ambos en la lista de los más buscados y solicitó al Ministerio Público “para que haga lo suyo con la alerta para su captura internacional”.

Tiburcio, quien fue destituido de la comandancia general de la PNP por el presidente Pedro Castillo sin justificación alguna, añadió que la institución ha hecho todo lo necesario para ubicar, capturar y poner a disposición de las autoridades a Pacheco y los sobrinos del jefe de Estado . “Hemos hecho un trabajo técnico”, subrayó y, en ese contexto, dijo que no hubo intromisión política en el proceso de búsqueda “y tampoco lo hubiera permitido”.

“Tenia que realizar mi trabajo como debe ser. Si alguien está la margen de la ley debemos hacer cumplir la Constitución, aquí no debe existir privilegios par nadie, la ley está hecha para todos”, indicó.

Consultado sobre si hay información de que Pacheco y Vásquez habrían fugado al extranjero, el excomandante general de la Policía respondió con cautela.

“A través del tiempo siempre hemos respetado las líneas de trabajo, estos trabajos de mucha reserva lo manejan unidades especializadas, cuando tienen una misión deben realizarla de inicio a fin y solo comunicar cuando tienen resultados para no tener ninguna interferencia”, explicó.

No obstante aclaró que la orden de captura internacional no responde a que ”tengamos conocimiento de que han salido al extranjero sino que tenemos que dar la cobertura necesaria”.

En otro momento, Tiburcio fue requerido por los parlamentarios sobre las causales de su destitución a lo que respondió que él tampoco las conoce y tendrían que ser las autoridades las que deberían responder

“Yo quisiera que ellas (las autoridades) en su momento lo respondan, no me dieron explicaciones sobre las razones del cese. Si tenemos que ver cifras del trabajo que hemos hecho en tan corto tiempo, tenemos cifras muy buenas, (...) hemos tenido una producción alta en todo, en capturas, en decomiso de drogas. Solo pedimos a las autoridades que respeten a su policía, no puede ser posible que al comando que está haciendo bien las cosas no le den explicaciones”, comentó visiblemente mortificado.

