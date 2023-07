El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció el retiro de Juan Reátegui como viceministro de Interculturalidad, tras haberse reunido con el grupo extremista ‘La Resistencia’ en el Ministerio de Cultura (Mincul).

“Quiero ser muy enfático en deplorar cualquier iniciativa que pretenda normalizar una situación de violencia producida por personas o por agrupaciones que agreden a la dignidad y a la seguridad de cualquier ciudadano”, dijo el premier.

Previamente a la destitución de Reátegui, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, justificó la reunión de su cartera con el grupo extremista.

“Creemos firmemente en el diálogo, en que hay que conversar, que para cambiar actitudes tenemos que escucharnos. Si rechazamos o decimos que no podemos conversar, desde el Estado estamos cerrando puertas, las entidades del Estado son de todos”, indicó la ministra desde Pucallpa.

SEÑALA A LA MINISTRA

Tras reventar el escándalo, Diana Álvarez, directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, dimitió. En la carta de renuncia dirigida a la titular de Cultura, señala que, desde su punto de vista, los retos del Mincul “obligan a tomar distintas decisiones y estrategias que difieren de las formas en las que usted (Leslie Urteaga) y su equipo están impulsando el sector”.

Según un comunicado publicado el lunes por el Ministerio de Cultura, la reunión se dio “en el marco de la estrategia ‘Perú sin Racismo’, a solicitud de esta organización”. No obstante, Álvarez indica en su misiva que su equipo no convocó a la polémica reunión “en tanto que no existe ningún caso de discriminación étnico racial que haya sido puesto en conocimiento por los canales oficiales”.

Pero la influencia de la ministra, según Álvarez, habría sido determinante. Según explica la exfuncionaria, su equipo informó de su posición a la alta dirección “a través de la ficha técnica” que se les solicitó llenar. Sin embargo, dijo, mientras transcurría una reunión, “hicieron pasar a los integrantes de ‘La Resistencia’ para atender el requerimiento de su despacho (Leslie Urteaga)”.

El analista político José Carlos Requena consideró que “es una reunión que no tenía ningún sentido” y dijo que la salida de Reátegui no será suficiente para superar este escándalo. “Una vez por semana hay un escándalo que pone en una situación incómoda a alguien importante del Ejecutivo”, señaló. En ese sentido, indicó que estos sucesos “precarizan aún más la situación de la presidenta”.