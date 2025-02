Viceministro de Interculturalidad y su alarmante historial de denuncias policiales

Un alarmante historial de denuncias policiales es el que presenta el viceministro de Interculturalidad Julio Fernando Jaén Rodríguez, nombrado hace 5 meses en el alto cargo en el Ministerio de Cultura y vinculado a Alianza para el Progreso.

Según el dominical Cuarto Poder, Jaén Rodríguez fue denunciado por agredir e intentar ahorcar, en aparente estado de ebriedad, a su exesposa, identificada como Zoila Arbex.

"Me agarró de los pelos, y me botó hacia la escalera. Él me golpeó y no solamente una vez", señaló la agraviada. La denuncia data del 31 de diciembre de 2015.

Jaén también ha sido denunciado por conducir su vehículo en estado de ebriedad. Según la Municipalidad de Cusco, el récord de infracciones del viceministro va más allá de una decena. En total, desde el 2006, una larga lista de 14 infracciones, todas a su nombre.

Pese a este oscuro historial, ha sido nombrado en el alto cargo con el aval del ministro de Cultura Fabricio Valencia y de la propia presidenta Dina Boluarte.

Según INFOGOB, Julio Jaén es miembro de Alianza Para el Progreso, postulando para regidor del distrito cusqueño de Wanchaq, con poco éxito.

El viceministro envió una carta notarial “preventiva” en la que pide abstención de información. En esta no niega las denuncias en su contra, sin embargo, asegura que estas se encuentran archivadas.

