Viceministro de Interculturalidad renuncia tras denuncia de agresión por parte de su exesposa

Tras la denuncia por agresión -que negó en un inicio, el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Julio Jaén Rodríguez, renunció a su cargo el pasado 22 de febrero.

Según consta en la resolución publicada en el diario El Peruano, la exautoridad presentó su dimisión un día antes de que saliera el reportaje de Cuarto Poder. Esta se hizo oficial el día 23 y lleva la firma de Dina Boluarte y del ministro de Cultura Fabricio Valencia.

EL CASO

“La cogió del cuello para intentar ahorcarla. Al lograr zafarse, la sujetó del brazo para golpearla contra la pared. Su esposo estaba en aparente estado de ebriedad y, si no lograba zafarse, su esposo terminaba matándola”, es el resumen de la denuncia policial presentada por la exesposa del actual viceministro de Interculturalidad, Julio Fernando Jaén Rodríguez, según Cuarto poder.

Zoila Arbex contó cómo es que su exesposo, en estado de ebriedad, la maltrataba física y psicológicamente. “Me agarró de los pelos y me botó hacia la escalera”, narró. Este hecho ocurrió en 2015.

Según reveló Cuarto poder, Dina Boluarte y su gestión, en lugar de castigar a este tipo de personas, le otorgó un puesto en el Ministerio de Cultura y le brindó un sueldo de S/28,000, que gana desde octubre de 2024. Julio Jaén es miembro de Alianza para el Progreso, el partido aliado de este Gobierno. Incluso postuló por APP para regidor del distrito cusqueño de Wanchaq, pero no tuvo éxito.

Cuando le preguntaron al respecto, el denunciado aseguró que esa denuncia “ni siquiera se ha visto. No sé de dónde sacan esa información; revíselo bien porque no tengo ninguna denuncia. No sé de dónde saca esa información”.

Además, también cuenta con 14 infracciones de tránsito que acumula desde 2006. En casi todas ellas se encontraba bajo los efectos del alcohol y así lo confirma su exesposa Zoila Arbex. “Borracho, todo el tiempo borracho. Siempre borracho, se chocaba con el carro”, dijo Zoila al dominical.

A Julio Jaén lo culpan de estacionar en lugar prohibido, estacionar un vehículo con lunes polarizadas sin tener autorización, no tener el certificado de inspección técnica vehicular, no acatar las normas ni las regulaciones que existen en la vía y, finalmente, conducir en estado de ebriedad.

Cuando el programa le hizo la consulta acerca de las 14 infracciones, simplemente cortó la llamada.

VIDEO RECOMENDADO