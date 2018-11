Vicecanciller de Uruguay aclara que aún no deciden sobre el pedido de asilo de Alan García

El vicecanciller de Uruguay , Ariel Bergamino, manifestó que el gobierno de su país aún no decide si otorgarle o no el asilo al ex presidente Alan García , aunque sí recalcó que su país “tiene una larga tradición” de asilos.

Bergamino hizo la aclaración luego de que algunos medios hayan afirmado que la decisión ya se encuentra tomada.

“Se trata de un trascendido. Nos remitimos a los comunicados que emitieron ayer tanto la Presidencia como la Cancillería [de Uruguay]. Ambos son coincidentes en que el expresidente solicitó asilo en la sede Embajada de Uruguay en Perú. Lo hizo en el marco de la Convención de Caracas de 1954. Se están siguiendo los procedimientos establecidos en la mencionada Convención”, dijo en conversación con RPP.

“Una cosa es aceptar la solicitud, otra expedirse sobre la misma. Lo que nosotros hemos dicho es que la solicitud está recibida y se están dando los pasos para resolver”, añadió.

Bergamino hizo hincapié en que la Convención de Caracas “no establece un plazo perentorio” para dar a conocer su decisión sobre el asilo. Es por ello que no pudo indicar si la decisión se conocerá pronto.

El vicecanciller dijo que la noticia del pedido de asilo fue “tomada con naturalidad” y “sin dramatismo”.

“Son episodios que se dan. […] Si, seguimos los canales correspondientes y establecidos y actuamos con prudencia, todo saldrá bien. Tenemos que trabajar con tranquilidad y prudencia”, afirmó.