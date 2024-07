El Vicariato de Jaén difundió un video, a través de su cuenta de Facebook, en el que rechazó las declaraciones ministro de Educación, Morgan Quero, sobre la entrega de presupuesto a esta jurisdicción para la intervención en instituciones educativas con casos de violencia sexual.

El representante del Vicariato de Jaén, monseñor Alfredo Vizcarra Mori, aseguró que el Ministerio de Educación emitió una resolución ministerial el 5 de julio en la que otorgó una subvención al Vicariato de Yurimaguas por más de S/ 1 millón 800 mil, así como a una ONG holandesa por más de S/ 2 millones. Esto con el objetivo de mejorar la calidad educativa en las zonas donde las niñas fueron violadas.

A través de un comunicado del Minedu, emitido el 7 de julio, se indica que “se asigna 3.9 millones de soles al Vicariato Apostólico para mejorar la calidad educativa. Una de las beneficiarias es la I. E. Moisés Moreno Romero”. No obstante, no se especifica qué vicariato recibió la subvención.

En ese sentido, monseñor Vizcarra cuestiona que no se precise a qué vicariato se refiere el comunicado, ya que la institución educativa mencionada en el comunicado es una “con la que el vicariato ha venido trabajando durante estos últimos años y se entiende que es el Vicariato de Jaén, porque estamos vinculados a esta institución”.

“En Condorcanqui hay mucha gente que está cuestionando que hayamos recibido esta cantidad de dinero”, aseguró monseñor Vizcarra.

En ese sentido, el sacerdote indica que la resolución autoriza las subvenciones a través de un convenio. “Yo no he tenido ninguna comunicación con el Minedu. (...) Yo no he hecho ningún convenio”, enfatizó.

“En Condorcanqui, todo el mundo está pensando que la ayuda para la mejora de la calidad educativa, que tiene que ver con las residencias donde estas niñas han sido abusada, está en manos del vicariato”, aseguró el sacerdote.

En ese sentido, monseñor Vizcarra exigió que se aclare a qué institución se le destinó ese dinero.

