"Ha quedado más o menos claro que PPK sí favoreció a empresas desde el Estado"

La lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza , afirmó este miércoles que a lo largo de la investigación que el Ministerio Público le sigue al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) "ha quedado más o menos claro" que el ex mandatario incurrió en un conflicto de interés.

Remarcó, en esa línea, que la orden de detención preliminar por 10 días contra el otrora jefe del Estado (2016 - 2018) no se debe entender como una sentencia, sino como una manera de "cautelar la investigación".

"Más allá de estos hechos, creo que a todos los ciudadanos nos ha quedado más o menos claro que el señor Kuczynski sí incurrió en el favorecimiento desde el Gobierno a grandes empresas con las cuales él hacía negocios. El señor Kuczynski siendo ministro seguía cobrando dinero a empresas que seguían contratando con el Estado", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Creo que hay que entender que no se está sentenciando aún al señor Kuczynski, lo que está planteando el sistema de justicia es que ha habido una intención de obstruir la justicia y es en ese sentido que se da esta detención preliminar. En este caso particular, entiendo que lo que se está planteando es que ha habido un intento de obstruir a la justicia. PPK habría estado intentando modificar, ocultar información contable y presionar a su contadora", señaló.

En otro momento, la ex candidata presidencial calificó como "un verdadero drama" que todos los ex presidentes vivos estén "siendo procesados por casos de corrupción" y aseveró que ello se ha producido porque existe "un sistema y unas reglas del juego perversas".

"Creo que, más allá de este hecho puntual, el verdadero drama es que, en el Perú, todos nuestros ex presidentes elegidos en democracia están siendo procesados por casos de corrupción y eso nos tiene que decir algo", indicó.

"No se trata solamente de responsabilidades individuales del señor Toledo, Humala, Kuczynski, Villarán, García, por las que tendrán que responder, sino que además hemos tenido un sistema y unas reglas del juego perversas que han permitido y promovido esta corrupción, porque si no, no se explica", manifestó.

En esa línea, Mendoza destacó que el Ejecutivo haya presentado los proyectos de reforma política ante el Legislativo y aseveró que eso ayudará a cambiar "las reglas del juego".

"Lo importante como país, desde una perspectiva histórica, es que hagamos lo posible para que esta triste historia de corrupción no se vuelva a repetir y necesitamos cambios de fondo", consideró.

"Saludo, en ese sentido, que el presidente Vizcarra haya presentado por fin los proyectos de reforma política. De eso se trata, de cambiar estas reglas de juego perversas", concluyó.