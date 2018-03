La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, pidió este jueves al aún vicepresidente Martín Vizcarra que convoque a elecciones generales y demandó un cambio en la Constitución para acabar, dijo, con la corrupción y reactivar la economía y el empleo.

"Lo que hoy necesita el Perú es una transición democrática y eso implica que Vizcarra asuma el cargo para cumplir con prioridad tres tareas: garantizar lucha contra la corrupción, un plan de reactivación de la economía y el empleo y la convocatoria a elecciones generales".

Puntualizó que Vizcarra debe impulsar "una reforma política electoral profunda" para que las próximas elecciones "sean de verdad y no repitamos la historia de grandes empresas financiando a sus candidatos".

"Cambios concretos y profundos para que hayan nuevas elecciones y se tomará el tiempo que sea necesario para que el pueblo peruano decida quien lo debe gobernar"

En rueda de prensa, Mendoza manifestó que el Perú no puede seguir con "estas reglas de juego" y por ello se requiere un "cambio de fondo".

"Todo muestra que nuestras reglas de juego no dan mas, el sistema podrido hay que cambiarlo. Tenemos que recuperar el Estado de las garras de la corrupción y cambiar la Constitución fujimorista", exclamó la ex congresista y ex candidata presidencial.

"Corrupto e inmoral"

Mendoza señaló que debe quedar claro que Pedro Pablo Kuczynski no se va del gobierno por ser víctima de la situación, como lo pretendió afirmar en su mensaje a la Nación, sino "por corrupto e inmoral".

"No tuvo autocrítica, ni le pidió perdón a los peruanos", enfatizó.