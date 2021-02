Hace poco el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 decidió salvar la candidatura presidencial de Verónika Mendoza, pero su continuidad aún pende de un hilo. ¿La razón? Una transferencia de derechos de propiedad a sus hermanas Carole y Stephanie que aseguró hizo pero que actualmente no existe la certeza de que haya sucedido realmente, pues lo único que hay es una minuta (contrato privado) de 3 páginas suscrita por ellas mismas.

El JEE 1 fue claro en su resolución del 14 de enero: si se descubre que ese contrato, cuya copia fue certificada por la notaria cusqueña Antonieta Ocampo Delahaza, es una declaración falsa, “puede dar lugar a su exclusión”.

Ya existe jurisprudencia al respecto. En 2018, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que la copia de una minuta “no crea convicción sobre la veracidad de la supuesta compra-venta alegada por la organización política”.

Advertencia. En su resolución del 14 de enero, el JEE señala que se puede abrir nuevo proceso de exclusión ante irregularidades.

En el fallo del 14 de enero, el JEE indicó que “por ahora” se puede presumir que la postulante de Juntos por el Perú (JP) no omitió declarar un predio que heredó en Cusco porque, según la minuta, transfirió su posesión a sus hermanas antes de que se inscribiera como candidata presidencial, el 22 de diciembre de 2020.

De acuerdo con el JEE, Mendoza no fue apartada por “privilegiar” su derecho de participación política. Pero saltan a la luz maniobras sospechosas que le habrían permitido sortear el obstáculo.

La historia empieza así. El 4 de enero de este año, el JEE notificó al personero legal de JP, Juan Silva Huertas, que Mendoza no consignó en su hoja de vida una propiedad en Cusco que figuraba a su nombre en registros públicos. Es un lote ubicado en el centro poblado Andahuaylillas, cuya titularidad compartía con sus dos hermanas.

Para la Sunarp, Verónika Mendoza y sus hermanas siguen siendo propietarias del departamento y el estacionamiento de Jesús María.

En sus descargos, Silva alegó, un día después, que no se declaró ese bien porque su lideresa había transferido sus derechos –12.5% de titularidad– a Carole y Stephanie Mendoza Frisch. Tras ello, el 9 de enero, el JEE le pidió al personero que lo demuestre.

Al día siguiente, Silva entregó la minuta firmada por las tres hermanas con fecha 24 de noviembre de 2020, más una certificación de la notaria Antonieta Ocampo que señala la recepción de ese contrato privado tres días después, el 27 de noviembre.

La operación fue la siguiente, según la declaración: Verónika Mendoza transfirió su parte del lote de Andahuaylillas, más sus acciones sobre la vivienda en la que actualmente vive (33.33%), en San Sebastián, Cusco. A cambio, Carole y Stephanie le cedieron sus respectivas acciones sobre el departamento y el estacionamiento que las tres compraron en Jesús María, en el año 2007, por US$38 mil y US$4 mil, respectivamente. Todo fue legalizado por el abogado Alexis Castro Ocampo.

El departamento de las hermanas Mendoza Frisch se encuentra en el séptimo edificio de este edificio de Jesús María. (César Campos/GEC)

Y aquí vienen las dudas. Antonieta Ocampo, reconocida notaria en su ciudad, es madre de Álvaro Campana Ocampo, presidente y fundador de Nuevo Perú (NP), uno de los movimientos que integra la coalición Juntos por el Perú. Además, es la exsuegra de Jorge Millones, esposo de Verónika Mendoza. Y Alexis Castro, el abogado que suscribió la minuta, es su sobrino, de acuerdo con fuentes cusqueñas.

En su escrito al JEE, la notaria avala que Verónika, Carole y Stephanie Mendoza acudieron a su oficina junto al abogado Castro Ocampo –quien en redes sociales muestra su simpatía por JP y Mendoza– y constata que existe la minuta.

Además, indica que todos los involucrados firmaron las copias del contrato en su presencia, las mismas que serían entregadas a la municipalidad cusqueña para oficializar la transferencia ante registros públicos. Pero ese proceso, si existió, no se ha concretado hasta la fecha.

Puro cuento

En su misma certificación, la notaria señala que tuvo en su poder la minuta hasta el 5 de enero del 2021, “fecha en la que, a pedido de los contratantes, les fue devuelta”. La misma fecha en la que el personero legal debía absolver la primera observación del JEE.

Sin ese contrato en manos de un notario, una transferencia no se realiza. Perú21 constató con registros públicos que hasta hoy, casi tres meses después de haber suscrito la minuta, las tres hermanas siguen manteniendo sus posesiones como si nunca hubiera existido ese oportuno acuerdo que salvó a la candidata de la exclusión electoral.

Para la Sunarp, las hermanas Mendoza Frisch sigue siendo propietarias del lote ubicado en Andahuaylillas, Cusco.

Para la notaria pública Ana Jara, ante el retiro de la minuta, “existiría un desistimiento para continuar con el proceso de inscripción (en los registros públicos)”.

“Da la impresión que esa minuta fue elaborada solo para cumplir una formalidad ante el ente electoral; parece una simulación, en el fondo no ha existido esa transferencia porque se retiró la minuta de la notaría”, explicó.

El especialista en temas electorales José Tello advirtió que si una persona tiene el deseo de hacer la inscripción después de suscribir una minuta, “en menos de tres meses ya lo habría hecho”. “Una propiedad se inscribe en siete días hábiles una vez que la documentación está formalizada”, argumentó.

Todo queda en familia. La notaria y su hijo Álvaro Campana. (Facebook)

En su resolución, el JEE acogió la excusa de la minuta y modificó la declaración jurada de la candidata respecto de sus bienes. Antes aparecía como titular del 33.33% del departamento y el estacionamiento en Jesús María. Ahora figura para el JEE como única propietaria de ambos inmuebles. Para registros públicos, sin embargo, ella es titular de ambos bienes junto a sus hermanas.

Opina: Aldo Mariátegui

“Este es un caso muy sospechoso. Tenemos una candidata que no cumple con los requisitos porque tiene el terreno que no declaró, arregla esto a trancas y barrancas, con una notaria que es la madre del presidente de su partido. O sea que todo este asunto es un acto de fe. Es muy raro que el JEE le permita participar a Verónika Mendoza, cuando incluso el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que una minuta firmada por un notario no es prueba de la transferencia. El JNE ha sido muy duro con otros candidatos, como Cillóniz y Popy Olivera, pero acá ha existido una generosidad hacia Mendoza. Y esta minuta la hace el sobrino de la notaria Antonieta Ocampo. Es decir, Ocampo debió decir que es cercana a Nuevo Perú, que es madre del actual presidente y fundador de Nuevo Perú y que por eso no podía firmar la minuta. El otro tema es que la minuta se ha retirado de la notaría, ¿por qué no se siguió con el proceso de inscripción de bienes en registros públicos? Aquí han solucionado el problema rápido, han puesto un parche y lo solucionaron entre parientes. Aquí el JNE debería investigar el caso. Mendoza no debería participar de estas elecciones”.

Tenga en cuenta

-Este diario buscó contactarse con la notaria Antonieta Ocampo al teléfono de su oficina pero no hubo respuesta. Se le dejó mensajes en su cuenta de Facebook para consultar en qué quedó la inscripción de los bienes de las hermanas Mendoza Frisch y tampoco contestó.

-Se pidió los descargos de Verónika Mendoza a través de su gente de prensa. No hubo respuesta.

---