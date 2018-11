Verónika Mendoza: "Confío en que no se le dará el asilo a Alan García"

La ex candidata presidencial Verónika Mendoza expresó su confianza en que Uruguay no concederá el asilo diplomático solicitado por el ex mandatario Alan García , sobre quien pesa un impedimento de salida del país.

"Confío en que no se le dará el asilo a alguien que no está siendo perseguido por sus ideas políticas, sino que está siendo investigado por corrupción", manifestó en una entrevista a radio Exitosa.

La lideresa de Nuevo Perú sostuvo, en este sentido, que la mejor prueba para demostrar que no existe persecución política son las propias declaraciones de Alan García , horas antes de que solicitara el asilo a la embajada de Uruguay.



"El día sábado, cuando decía alegre y orondamente que se allanaba a las investigaciones y que estaba feliz de quedarse en el Perú 18 meses, él mismo (Alan García ) avaló este sistema de justicia y las investigaciones en curso en su caso", argumentó.

"Ese mismo día su abogado, en la audiencia por el impedimento de salida del país, no dijo en ningún momento que había persecución política. Si realmente hubieran estado preocupados por esta situación, ese hubiera sido el centro de su exposición", añadió.

Para Verónika Mendoza el cambio de estrategia se debió a que Jorge Cuba, ex viceministro del gobierno de Alan García , habría decidido acogerse a la colaboración eficaz, así como la publicación de un informe periodístico que vinculaba el pago de sus conferencias internacionales con Odebrecht.

No hay persecución

Asimismo, descartó una persecución política contra el líder aprista en base a que también se siguen investigaciones contra los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

"En el caso del señor Toledo, hay un pedido de extradición en curso; en el caso del señor Humala, cumplió incluso varios meses de prisión preventiva que fue revertida por el Tribunal Constitucional; en el caso del señor Kuczynski, también hay medidas restrictivas", recordó.

"Me parece más bien que por primera vez en la historia del país aquellos poderosos que fueron intocables por su apellido, por su billetera o por sus redes mafiosas por fin la justicia peruana está empezando a investigarlos", finalizó Verónika Mendoza.