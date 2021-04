La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, dijo hoy que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es una “dictadura” y negó que esta opinión haya sido tomada recientemente y por la campaña presidencial.

“[¿Cómo caracteriza el régimen de Venezuela?] Lo hemos dicho, claramente hay una dictadura en Venezuela, una dramática crisis. Es algo que hemos venido sosteniendo hace tiempo y a medida que la situación se fue agravando, todos identificamos que hay una gran dictadura, una grave crisis política, económica y sanitaria”, señaló en RPP.

Apenas un día antes, el viernes, la aspirante presidencial de Juntos por el Perú, en diálogo con la prensa extranjera, reconoció como interlocutor válido de Venezuela a Nicolás Maduro, y criticó el desempeño del denominado Grupo de Lima.

Verónika Mendoza aseguró que se debe buscar una salida democrática a la dictadura de Nicolás Maduro. (RPP)

“En la práctica y la realidad, (Nicolás Maduro es) el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis, junto con convocar a todos los sectores de la oposición [...] La evidencia muestra que el rol del Grupo de Lima no ha sido el más eficaz. Me temo que es un espacio que se ha debilitado por el retiro reciente de Argentina. No ha logrado resolver la crisis política en Venezuela”, señaló ante la prensa en declaraciones difundidas por la agencia EFE.

Al respecto, la candidata presidencial de Juntos por el Perú insistió que la dictadura y la corrupción que vive Venezuela debe ser superada en diálogo con todos los países de la región, los cuales deben contribuir en la búsqueda de una solución “por canales democráticos”.

“[¿Hay una corrupción de la cual sería cómplice el régimen de Maduro?] Hay dictadura, hay corrupción, pero lo que nos preocupa es que esas crisis se resuelva y por canales democráticos, y en eso debe contribuir el Perú en diálogo con otros países de la región”, acotó esta mañana.

