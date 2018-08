Verán caso de congresistas implicados en CNM-audios

La Comisión de Ética Parlamentaria debatirá este lunes 3 los informes de calificación que, eventualmente, darán inicio a la investigación de los congresistas Héctor Becerril, Francisco Villavicencio (ambos de Fuerza Popular) y Salvador Heresi (de Peruanos por el Kambio), involucrados en los llamados CNM-audios.

La presidenta del grupo, Janet Sánchez, explicó a Perú21 que, de ser aprobados los referidos informes, se llevará a cabo una investigación por 20 días hábiles. En ese tiempo, –dijo– “se llevarán a cabo las audiencias para escuchar los descargos de los involucrados y tramitar solicitudes de información” a quienes se estime pertinente.

La legisladora oficialista explicó que además de los casos de Villavicencio, Becerril y Heresi, está el de Mauricio Mulder, quien ha solicitado que se acumulen en un solo expediente los dos audios que lo involucran. Debido a ello, la elaboración del informe de calificación respectivo concluirá recién en los próximos días.

AUDIENCIAS

Este lunes 3 también sesionará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para debatir los informes preliminares que determinan si proceden o no las denuncias contra Héctor Becerril; Pedro Chávarry, fiscal de la Nación; Duberlí Rodríguez, ex titular del Poder Judicial; el suspendido juez César Hinostroza; y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

César Segura, titular de la subcomisión, estimó que, en función a lo que se acuerde en dicha instancia, las audiencias para escuchar a los involucrados se iniciarían el próximo viernes 7.

Cabe precisar que en el caso del congresista Becerril, quien habría gestionado apoyo para que Julio Gutiérrez sea elegido presidente del CNM, se ha pedido que se cite a Keiko Fujimori como testigo.