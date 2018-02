Velásquez Quesquén sobre vacancia: “Santos y Mendoza auspician esto para echar abajo modelo democrático”

El congresista Javier Velásquez Quesquén dijo que no el Apra “no se va prestar al juego” de la moción de vacancia a PPK que propone el Nuevo Perú (NP) porque, dijo, “hay propósitos encubiertos que no tienen que ver con la gobernabilidad o el bienestar del país, sino con posiciones ideológicas”.

“No somos ingenuos para saber que (Gregorio) Santos y (Verónika) Mendoza están auspiciando esto (moción de vacancia) para echar abajo el modelo democrático”, argumentó.

Asimismo, señaló que dicho documento tiene dos objetivos encubiertos, primero el tema del indulto a Alberto Fujimori y segundo realizar elecciones generales para poner un Asamblea Constituyente.

“Los que están promoviendo la vacancia no tienen autoridad para hacerlo porque se retiraron del hemiciclo. ¿Qué nos garantiza que no se vuelvan a retirar? Que hagan el compromiso público de que van a respetar el marco constitucional. No lo van hacer. El señor (Gregorio) Santos, con la señora Verónika (Mendoza) quieren unas elecciones generales para instaurar una Asamblea Constituyente. A ese juego no se va prestar el Apra”, acotó.