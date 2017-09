Velásquez Quesquén evalúa fórmula para que su proyecto de pago por reparación civil respete la Constitución

El presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velásquez Quesquén informó a Perú21 que está evaluando una fórmula para que su proyecto –enfocado a que los condenados por terroristas paguen la reparación civil con trabajos– no roce con la Constitución.

“El derecho a trabajar es libre, pero tienen que trabajar para pagar. Ahorita un ciudadano no pasa los alimentos a su familia y lo meten. No es lo mismo una persona que está libre a una persona que está condenada por hacerle daño a la sociedad. De alguna manera tiene que resarcir ese daño. Entonces estamos buscando una figura”, declaró.

Asimismo, informó que este lunes –a las 4:00 p.m.– dialogará en la comisión que preside con los ministros de Defensa (Jorge Nieto) y del Interior (CarlosBassombrío) sobre este tema; y agrega que este martes el proyecto estaría listo.

No obstante, Velásquez Quesquén agrega que “el sistema jurídico peruano no se ha preocupado en el pago de las reparaciones civiles de los condenados por terrorismo”. En ese sentido, recordó que en el caso de terrorista Florindo Eleuterio Flores –alias ‘Artemio’– no paga su reparación civil pese a que se identificaron sus bienes como parte delito porque los transfirió a terceros.

“Entonces el proyecto de ley que estamos trabajando, es que se aplique el mismo modelo que aplica la Sunat. Hay hacer es echarle mano a las transferencia de bienes que han hecho estas personas a terceros y exigir, primero, que acrediten que lo adquirieron de buena fe, y el origen de los fondos con los cuales les compraron a los terroristas los bienes”, acotó.