Manuel Velarde: "Entre Reggiardo y Belmont hay un pacto que linda con la corrupción"

El candidato a la alcaldía de Lima por Siempre Unidos, Manuel Velarde , consideró que el principal perjudicado al no asistir al debate municipal del último domingo fue Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura).

"Ha perdido muchísimo en términos de credibilidad en lo que él propone. Su tema fuerte es la seguridad ciudadana, pero si no es capaz de enfrentar a diez candidatos, por más críticas que pueda tener, en un debate, ¿cómo va a hacer con la delincuencia, que es más brava?", dijo.

En el programa 'Nada está dicho' de RPP Televisión, Velarde consideró que hay un "pacto sobre la mesa" y "una repartija" entre Reggiardo y Ricardo Belmont (Perú Libertario), y por eso están organizando su propio debate.

"Acá no hay coincidencias. E ntre el primero y el segundo en las encuestas no ha habido críticas. No solo hay un pacto sobre la mesa, sino una repartija pre acordada. Lo que están tratando es repartirse la municipalidad y están organizando un debate de la repartija. Aquí hay un pacto bajo la mesa que linda con la corrupción", expresó.

Manuel Velarde dijo que de ganar las elecciones del 7 de octubre implementará en los primeros 100 días un programa de reinserción laboral para jóvenes delincuentes y trabajar en sus adicciones.

"Hoy en día hay 250 mil jóvenes inmersos en el pandillaje porque no tienen oportunidades", dijo al precisar que " Lima no ha sido gobernada, sino ha sido gestionada".