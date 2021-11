Sofía de la Cruz, vecina del ministro Luis Barranzuela, aseguró que fue ella quien organizó una reunión con su esposo en la cual estuvieron bebiendo con música a alto volumen por el Día de la Canción Criolla, reunión a la que vinculan al ministro del Interior.

Lo dicho por De la Cruz concordaría con la versión del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien indicó que la música venía de una vivienda aledaña.

“Esta es mi casa, y la música era aquí en mi casa. He estado tomando con mi esposo. Yo no vivo en la casa del señor; él es mi vecino”, indicó la vecina en declaraciones para RPP.

“Independientemente de que tenga otros procesos, no es justo levantarle una calumnia a alguien perjudicándolo de esa forma. Es mi casa donde ha sido la fiesta”, aseveró también.

Cuando se le preguntó por las razone de su reciente declaración sobre la fiesta que le ha traído muchos cuestionamientos al ministro, la mujer indicó que no estaba al tanto de la polémica que generó esta reunión.

“Yo respondo por mi bulla. Lo demás es un tema de ustedes con el ministro”, indicó.

Además, al ser consultada sobre la personas que presuntamente habrían salido de la supuesta reunión en casa del ministro, la mujer aseguró que ese es un tema que debería ser respondido por él.

“Ese es un tema que el ministro tiene que responder, yo no. Porque yo no he estado en su casa. Hasta ahí llego yo”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Las redes sociales más usadas por miles de personas presentaron fallas y una caída mundial las primeras horas del lunes. Conversamos con Sandro Marcone especialista en Tecnología Educativa y aprendizaje digital sobre este problema y que podemos hacer.