Puno y Bolivia no solo comparten el lago más importante de Sudamérica. Desde las últimas elecciones regionales, sus dirigentes han comenzado a compartir ideología y un nacionalismo que se remonta a tiempos precolombinos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, tiene ahora como aliado estratégico a Walter Aduviri Calisaya, el flamante gobernador de Puno. En el sur del país, la cercanía entre ambos no es un secreto.

Por eso a nadie sorprendió que Evo Morales intercediera con el presidente de México, Manuel López Obrador, para que invite oficialmente al electo gobernador de Puno a su juramentación. De esta manera, Aduviri asistió a la toma de mando en México como si fuera otro líder sudamericano.

LA ASESORÍA ​ Durante su campaña, y a pesar de estar en la clandestinidad, Aduviri sostuvo varias reuniones con dos asesores del presidente boliviano. Uno de ellos es Walter Chávez, prófugo de la justicia peruana por pertenecer al MRTA.

Chávez fue acusado de enviar cartas, hacer llamadas amenazadoras y extorsionar a dos empresarios a nombre del movimiento terrorista. En 1990, la Dircote lo arrestó y sus dos víctimas, que le entregaron dinero, lo identificaron. Logró escapar y se refugió en Bolivia. En 1992, ese país lo declaró refugiado político.

Walter Chávez es un comunicador que se convirtió en 2006 en asesor de la campaña presidencial de Evo Morales. En Bolivia se le atribuye la victoria y la continuidad del actual presidente. Cuando Morales asumió el poder, lo nombró consejero de su gobierno y le ratificó el asilo político.

En 2008, la Corte Suprema de Bolivia rechazó el pedido del Perú de extradición de Walter Chávez por el delito de terrorismo.

Chávez fue una especie de mentor para Morales, pero en 2016 tuvieron un alejamiento. Entonces, Chávez partió hacia Argentina, donde la Interpol lo detuvo por 65 días. Hasta que el gobierno argentino, en manos de Cristina Kirchner, le otorgó la calidad de refugiado provisional. El año pasado volvió a Bolivia, se reconcilió con Evo y empezó a asesorar a Aduviri, el protegido de Evo Morales.

Este asesor es el responsable del desarrollo y difusión del nacionalismo aimara que ahora Aduviri plantea para Puno y las regiones del sur.

Wálter Chávez Sánchez en Argentina.

PROYECTO ANDINO ​ Aduviri enarbola el mismo discurso que promueve Chávez: la lucha por la reivindicación y unificación de una nación aimara, en poder de los pueblos originarios de Sudamérica.

El plan de gobierno de Walter Aduviri registra su propuesta reivindicativa de raza y territorio con el nombre de Proyecto Histórico Andino.

“Mientras el modelo neoliberal siga vigente para seguir saqueando nuestros recursos (…), no podemos quedarnos inermes, debemos estar preparados frente a cualquier tipo de amenaza que provenga de occidente y no tenemos otra alternativa que plegarnos a una sola lucha: la soberanía continental de nuestro Abya Yala (Sudamérica), sin dejar de lado la lucha por la consolidación de nuestro estado plurinacional”, se lee en el plan.

En 2009, Evo Morales modificó la Constitución de su país y cambió la República de Bolivia por el Estado Plurinacional de Bolivia. En 2011, Walter Aduviri declaró, por primera vez a la prensa puneña, su intención de unificar a toda la población aimara de Perú, Bolivia y Chile en una sola nación.

Ahora se habla de una gran marcha que congregaría a los aimaras de Bolivia, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Iquique y Antofagasta.

El dirigente aimara juramentó en una ceremonia andina en Puno. (Foto: Facebook)

EL LITIO EN SUS MANOS ​ El proyecto de la unificación no se queda en ideas. La propuesta económica de Aduviri replica el modelo boliviano. El nuevo gobernador de Puno le dijo a Perú21 que las comunidades aimaras deben ser dueñas de los recursos naturales de su región.

“Bolivia tiene litio y también hay población aimara y quechua. ¿Acaso hacen paro para que el litio no se explote? Al contrario, apoyan porque el litio es de los bolivianos y beneficia a todos. Por eso, cuando nosotros proponemos que el Perú debe implementar el uso de los recursos naturales como el modelo boliviano, yo me ratifico”, dice Aduviri.

Desde su posición de autoridad, planea “poner en agenda” el cambio del modelo de explotación de hidrocarburos y metales en la región Puno.

“Bolivia no vive en función de sus recursos naturales. El sector privado participa de la explotación, pero no es el dueño. Lo que hay que discutir es el modelo boliviano”, insiste el gobernador. Aunque tiene sus planes definidos, no ha sido claro respecto a la explotación de las reservas de litio en Macusani (Puno), que es una de las más grandes del planeta.

“No podemos hablar de litio si no tenemos una legislación en esa materia. Lamentablemente, hemos vivido malas experiencias con los recursos naturales. Hoy no somos dueños ni nos beneficiamos de nada”, sostiene.

En cuanto a la minería informal –o minería del pueblo, según Aduviri– asegura que hay cinco mil mineros puneños que están en proceso de formalización y a los que les dará asesoría técnica y legal durante su gestión.

Antes de asumir el mando, el pasado 7 de diciembre, del otro lado de la frontera, la Administradora Boliviana de Carreteras informaba que se había terminado la construcción de una vía en La Paz que conectaría con el puerto de Ilo (Moquegua), como parte del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración. Ese mismo día, Aduviri y Zenón Cuevas, electo gobernador de Moquegua, llegaron a Bolivia para reunirse con Morales y mostrarle su interés en comprarle gas y servicios de telefonía.

Viajes y cargos de Walter Aduviri.

DATOS ​ - El 26 de enero se realizará en Huancayo la Cumbre de los Líderes del Pueblo, que reunirá al gobernador de Junín, Vladimir Cerrón; Gregorio Santos, ex gobernador de Cajamarca; Verónika Mendoza, dirigente de Nuevo Perú; y Walter Aduviri.

- Las reservas de litio en Puno son más grandes que las de Bolivia y Argentina, las principales exportadoras de la sustancia en el mundo. El peruano es litio de alta calidad, según informaron los expertos.