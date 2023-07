Perú Libre no es la única bancada que interpelará al ministro de Trabajo. Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular también evalúan presentar una moción de interpelación contra Fernando Varela por la designación de Rosa Gutiérrez en la presidencia de Essalud.

El ministro Varela ha mostrado su respaldo a la exministra de Salud ante las críticas por su mala gestión del dengue. Varela asegura que Gutiérrez es una “profesional técnica y capaz”.

Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, de Avanza País, señalan que la interpelación de Varela será evaluada esta semana si es que no explica satisfactoriamente por qué recomendó a Gutiérrez como presidenta ejecutiva del Seguro Social.

“Se tiene que convocar a la gente más preparada y capaz para manejar el Seguro Social. Essalud no se puede manejar como premio consuelo para nadie”, afirmó Cavero a Perú21.

Por su parte, Chirinos sostiene que el nombramiento de Gutiérrez es “la cuota de poder” de Martín Vizcarra en el gobierno de Boluarte.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, también asegura que su bancada no descarta la interpelación del titular del sector. Es un tema pendiente que se evaluará esta semana, sostuvo la parlamentaria.

No obstante, Renovación Popular aún no sabe con certeza si es necesario interrogar al ministro de Trabajo ante el Pleno del Congreso. José Cueto dijo que “no hay intención” de hacerlo mientras que Jorge Montoya señaló que, a pesar de que el tema no ha sido discutido, “es una posibilidad abierta”.

NO HAY MARCHA ATRÁS

La congresista Margot Palacios le confirmó a este diario que Perú Libre presentará una moción de interpelación contra el ministro a más tardar el martes 18 de julio.