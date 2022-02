El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, intentó desligar de las denuncias que pesan en su contra por violencia familiar en agravio de su esposa e hija. Sin embargo, también fue consultado sobre qué pasaría si el Congreso le niega la confianza al gabinete ministerial que encabeza e hizo referencia a la opción que puede tomar el presidente Pedro Castillo en caso se la nieguen.

“Si a nosotros no nos dieran el voto de confianza, nosotros cumpliremos lo que dice el Congreso de la República, nos iremos, se reestructurará el gabinete y habrán perdido lo que buscan los otros congresistas, (esa es) la primera bala de plata del Congreso, para (que) luego el señor presidente de la Republica (pueda) utilizar la bala de oro que es la disolución del Congreso de la República porque puede interponer una nueva moción de confianza”, indicó sumando así a la tensa relación que tienen el Ejecutivo y el Legislativo.

Al ser increpado sobre lo que acaba de decir, generando mayor expectativa, Valer intentó suavizar su comentario. “La única forma de conducir tranquilamente el país es dejando de confrontar y dejando de estar utilizando balas de oro, de plata, plomo y no lo decimos nosotros, lo dicen algunos congresistas, incluidos aquellos que me atacan”, agregó el premier.

Además, resaltó que el cierre del Congreso sería “una situación muy grave para el país y eso es lo que no queremos” y aseguró que se encuentra concertando con diversos actor económicos y políticos, pero no quiso compartir de quiénes se trataba. “Conversé con un grupo de la corriente ideológica del fujimorismo y no están de acuerdo con el comunicado que ellos han sacado”, aseguró.

Valer también intentó victimizarse y acusó que las denuncias por violencia familiar, que han sido reveladas durante las últimas horas, se tratan de “escaramuzar para destruir al premier”. Incluso, desmarcando del propio presidente -quien aseguró en entrevista con CNN que estaba en “etapa de aprendizaje”- el premier indicó que “no (soy) una persona que viene de la noche a la mañana, tengo una larga trayectoria de funcionario público”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Héctor Valer, congresista que ha pasado por siete agrupaciones de diferentes ideologías, asume la PCM en reemplazo de Mirtha Vásquez. Además encuesta DATUM, el 64% de peruanos desaprueba al presidente Pedro Castillo. Conozca a los poderosos asesores que están sobre los ministros de Castillo. Caso Guillermo Bermejo, procurador anticorrupción: "Los jueces prácticamente fueron los defensores de Bermejo". El Congreso a favor de las universidades bamba, congresistas destruyen la reforma universitaria.