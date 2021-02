En la sesión conjunta de las comisiones de Fiscalización y COVID-19, el doctor Germán Málaga, investigador de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), manifestó que el expresidente Martín Vizcarra sabía que la vacuna que le aplicaba no pertenecían a ensayo sino “dosis activas”. Se tratan de vacunas que permitía a médicos protegerse de infección y que el mismo Málaga se había inoculado.

“Y en esa conversación (en Palacio de Gobierno) surge que teníamos estas vacunas, que son para protección de contagio que teníamos. Estas dosis que sabíamos que eran vacunas activas y que yo me había colocado y que no había tenido ningún efecto adverso. Y entonces, él (Vizcarra) toma una decisión y me pide que le lleve (esta vacuna). En realidad, pide dos”, aseveró Málaga sobre una reunión que tuvo el 1 de octubre.

El científico indicó que la segunda vacuna era para la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz. Fue así que al día siguiente acudió con las dosis, en compañía de la enfermera Cynthia Castillo.

Málaga continuó el relato e indicó que luego de dos o tres días le preguntó a Vizcarra cómo se sentía y comentó que su esposa solo había tenido un “pequeño dolor de cabeza”. Luego, acordaron que la segunda dosis sería aplicada el 29 de setiembre para la segunda dosis.

“Fue en ese momento que pidieron vacuna para tres personas. Fue para su hermano (César Vizcarra)”, manifestó Mälaga.

El médico aseveró que la vacuna a su hermano se realizó en un inmueble de la Av. 2 de Mayo (San Isidro) y luego de ello no ha tenido ningún tipo de contacto con Vizcarra o sus familiares.

“Fue una cortesía que tuvimos con quien era el mandatario sin ningún cálculo político”, aseveró el doctor.

Momentos después, la enfermera Castillo precisó que la vacuna aplicada a Vizcarra no formaba parte de ningún ensayo. Ello al explicar que en la cartilla de aplicación de dosis se consignó “N.A.”.

“Se escribió “no aplica” porque ellos no formaban parte de los 12 mil voluntarios (de los ensayos”, manifestó Castilllo.

“Quiero aclarar unas circunstancias penosas conocidas. Quiero expresar mi tristeza por los eventos sucedidos porque está afectando a mi familia, amigos y quiero mencionar a mis voluntarios”, manifestó Málaga al iniciar su intervención.

