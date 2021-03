La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, confirmó que el 21 de enero el presidente Francisco Sagasti se reunió con las entonces ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzetti, en Palacio de Gobierno.

En conferencia de prensa, la titular de la PCM señaló que la reunión se no produjo tras un Consejo de Ministros, que se realizan los miércoles, sino para la gestión y adquisición de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

“El 21 sostuvieron una reunión las dos ministras, no fue después de ningún Consejo de Ministros porque no lo hubo y como lo he mencionado, las agendas de trabajo eran fundamentalmente vinculados a un tema que compartían en común en términos de responsabilidad, que era precisamente la gestión y adquisición de vacunas”, acotó.

Previamente, Bermúdez reiteró el apoyo del Gabinete Ministerial a Sagasti y que éste sostuvo varias reuniones con las exministras para gestionar la compra de dosis de vacunas contra la pandemia.

“Queremos reiterar de manera enfática que todos los ministros y ministras del gabinete respaldamos plenamente al presidente Francisco Sagasti, quien no supo ni aprobó ninguna vacunación de ningún integrante del gabinete. Asimismo, reconfirmamos que el día jueves 21 de enero no hubo ningún Consejo de Ministros, pues se realizan habitualmente todos los miércoles”, expresó.

“Adicionalmente, durante el periodo en que las ministras Astete y Mazzetti formaron parte del gabinete, el presidente de la República se ha reunido permanentemente con ellas, quienes tenían bajo su responsabilidad aquellos sectores que estaban encargados del proceso de negociación para la adquisición de vacunas y por eso es que ustedes podrán confirmar que existen muchas reuniones que se han realizado en este equipo”, agregó.

Premier Bermúdez sobre vacunación

Finalmente, la primera ministra hizo un llamado a la opinión pública y a la ciudadanía para “mantener la calma” y esperar que las investigaciones por el ‘Vacunagate’ concluyan, a fin de contribuir con la estabilidad en nuestro país.

“Queremos hacer un llamado a la opinión pública y a la ciudadanía en general para mantener la calma y esperar que los procesos de investigación en curso concluyan. De esta manera contribuiremos con la necesaria estabilidad que necesitamos para nuestro país”, subrayó.

“Desde el Gobierno de Transición y Emergencia nos reafirmamos como un gobierno honesto y transparencia. La verdad nos asiste”, sentenció la jefa del Gabinete Ministerial.





