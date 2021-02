La Comisión parlamentaria que investiga el uso irregular de las vacunas antiCOVID-19 convocará al congresista Rennán Espinoza quien ayer, a través de un tuit, reveló que, en octubre de 2020, un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le ofreció la posibilidad de ser inmunizado.

El parlamentario no identificó al responsable. Reseñó escuetamente que no aceptó la oferta, que le pareció “falsa” y que, en consecuencia, no está vacunado. Además, interpretó el hecho como parte de un plan de Martín Vizcarra para “comprar congresistas”. Perú21 intentó comunicarse con él pero no atendió las llamadas.

A quienes Espinoza sí deberá responder es a los integrantes de la Comisión investigadora que preside Otto Guibovich. El vicepresidente del grupo de trabajo, Luis Felipe Castillo, anticipó que se citará al legislador no agrupado para que dé mayores detalles de la propuesta, quién la formuló y en qué circunstancias.

Mariano Yupanqui, otro integrante de la comisión, coincidió en la necesidad de que se convoque al congresista Rennán Espinoza quien, dijo, podría contribuir con información relevante.

Comentó, además, que hubiera sido ideal que el legislador informe al grupo de trabajo sobre lo ocurrido antes de hacerlo público.

MAZZETTI Y MÁLAGA

De otro lado, fuentes de Perú21 indicaron que en los próximos días deben ser citados a la comisión las exministras de Salud Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, así como el investigador Germán Málaga, quien hasta hace poco tuvo a su cargo los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID del laboratorio Sinopharm. Las sesiones, indicaron, se llevarían a cabo en forma reservada.

