En las últimas horas ha circulado una publicación sobre la existencia de una supuesta nueva lista de vacunados VIP contra el COVID-19. Un sujeto que se identifica como Ico Cassinelli usó su muro de Facebook para afirmar de forma temeraria que entre esas personas se encuentra la directora de Perú21, Cecilia Valenzuela.

“Se trata de una mentira, una falsedad que proviene de intereses mercantilistas vinculados a partidos políticos que buscan desprestigiar a la prensa e imponer la posverdad para desorientar a la ciudadanía”, expresó Valenzuela.

Los rumores respecto a una lista oculta son ventilados por congresistas, como Manuel Merino, que parecen más interesados en seguir desestabilizando al país que en la veracidad de la información.

Lo grave de esto es que se desinforme a la población con tal de dañar la imagen de personas que resultan incómodas a ciertos sectores políticos.

La publicación de Cassinelli, un veterano al que se le conoce como corredor de tabla y que dice que tiene fuentes del Minsa, compromete a fiscales, congresistas, periodistas y otros personajes como beneficiarios de la vacuna contra el COVID-19 junto a sus familiares. Para intentar transmitir algo de credibilidad, alude a “dos informantes” del Ministerio de Salud.

Sin embargo, todos los consultados por este diario, cuyos nombres figuran en ese mensaje, han rechazado su contenido. La periodista Mávila Huertas, por ejemplo, negó que ella o algún familiar suyo haya sido vacunado.

Desde el despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez también descartaron que el líder del equipo especial del caso Cuellos Blancos se haya inoculado. Lo mismo indicó la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello.

En la publicación que ha estado rotando se menciona que tres miembros de la JNJ figurarían en la lista oculta.

“Hoy (ayer) recién he actualizado mis datos en Essalud para ser vacunada junto a mi esposo. Estamos a la espera de nuestro turno, los demás integrantes de la Junta han señalado que no se han aplicado la vacuna”, dijo Tello a Perú21.

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, descartó haber recibido alguna dosis contra el coronavirus.

“Eso es falso, es un típico caso de fake news. Hay personas a las que no les gustan las encuestas que publicamos y por eso sacan esto. No me he vacunado”, expresó.

Más #FakeNews! Ni vacunado, ni tengo cuñada. Cuidado con estas cadenas de WhatsApp de los antivacunas. ¿Reconocen los números de dónde vienen estos mensajes fachos, perdón, falsos?

¡Basta de mentiras! pic.twitter.com/rnqCuPTiwf — Gino Costa 🇵🇪 (@CostaGino) March 11, 2021

El congresista del Partido Morado, Gino Costa, se pronunció por Twitter para sumarse a la indignación.

“Más #FakeNews! Ni vacunado, ni tengo cuñada. Cuidado con estas cadenas de WhatsApp de los antivacunas. ¿Reconocen los números de donde vienen estos mensajes fachos, perdón, falsos? ¡Basta de mentiras!”, tuiteó.

Otro de los mencionados es el candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano. Gente allegada a Lescano rechazó esa información y aseguraron que se trata de una campaña para traerse abajo su candidatura.

Se alude, además, a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien semanas atrás ya había aclarado que no recibió ninguna vacuna.

Tenga en cuenta

Perú21 buscó contactarse con Ico Cassinelli a través de su cuenta de Facebook para conocer con qué propósito difunde información falsa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta a las preguntas que se le formularon.

Las personas que comparten fake news por WhatsApp deberían reflexionar, su ligereza los convierte en cómplices de calumnias y campañas abyectas que tienen un claro tinte político en medio de una crisis sanitaria causada por la pandemia.

