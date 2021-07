El expresidente Martín Vizcarra aseguró que el último domingo fue la primera vez que se vacunó contra el Covid-19, día que fue inoculado con una dosis de Pfizer como parte del programa de vacunación ‘Pongo el hombro’ del Ministerio de Salud.

“Es la primera vez que me estoy vacunando; lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico. Eso no fue vacuna”, indicó el exfuncionario y aprovechó para criticar al ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien anunció que el exmandatario no recibirá una segunda dosis de la vacuna Pfizer y será excluido del Padrón de Vacunación pues lo consideran ya inmunizado.

“Nuevamente el cargamontón... que por mi dosis a cuánta gente estoy dejando sin vacunar”, reclamó Vizcarra y agregó que a él le tocaba la dosis “sin ningún privilegio”.

Vizcarra cuestionó “la reacción del gobierno a través del ministro de Salud, al decir que está mal y toma decisiones absolutamente irracionales” respecto a su nueva inoculación.

