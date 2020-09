El Tribunal Constitucional (TC) admitió hoy la demanda competencial interpuesta por el gobierno contra el intento de vacancia presidencial de Martín Vizcarra, pero rechazó la medida cautelar para suspender el debate de mañana en el Congreso.

El primer recurso recibió 6 votos a favor y uno en contra

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, informó que no se acogió la cautelar debido a que los congresistas y representantes de partidos, en su mayoría, han expresado su oposición a defenestrar al mandatario.

“Puedo anunciar que la urgencia (de la vacancia) no era manifiesta dado que el proceso de vacancia se da en un escenario politico y a la luz de declaraciones de principales dirigentes de que no apoyarían la vacancia, el riesgo que eso suceda se ha debilitado y la urgencia que señalaba ejecutivo no se ha apreciado”, explicó en RPP.

Los únicos magistrados que votaron a favor de aceptar la medida cautelar fueron Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos.

El Parlamento ha puesto en cuestión la capacidad moral del jefe de Estado para gobernar al protagonizar audios en los que se les escucha instruir a sus asesores ocultar información sobre el caso Richard Swing. Vizcarra podría ir al Parlamento o solo enviar a su defensa.

Sin respaldo

Ledesma indicó también que propuso exhortar al Legislativo a que incremente el número de votos mínimos de 87 a 104 para proceder a la vacancia. Pero ese planteamiento no fue respaldado por sus colegas.

La jueza señaló que la mayoría de tribuno coincidió en que “era prematuro” hacer una invocación al Legislativo en esa línea.

VIDEO RECOMENDADO

Tribunal Constitucional admite demanda competencial para la vacancia de Vizcarra | América Tv