El excongresista Natale Amprimo respaldó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra al argumentar que el mandatario no gozaba de la confianza del Congreso para seguir conduciendo al país.

“Una persona con ese comportamiento, que no es capaz de decir la verdad, de hablar claro al país, una persona que recurre sostenidamente a la mentira, no puede representar a los peruanos”, manifestó a Perú21TV.

Amprimo indicó que el Parlamento tiene toda facultad de destituir al mandatario bajo la causal de incapacidad moral permanente, aunque reconoció que este término no está del todo definido y claro.

“La incapacidad moral es una sensación (...) si en gobierno anteriores no se tomó esta decisión es porque es parte del juego político pero que no se haya hecho no significa que no se haga ahora”, refirió.

Asimismo, el también constitucionalista aseguró que confía en que Manuel Merino, titular del Congreso que asumirá la Presidencia de la República, no postergará las elecciones generales programadas para abril de 2021.

“Conozco a Manuel Merino y es una persona honorable y de palabra, cuando algo no sabe, pregunta”, sostuvo.

El Parlamento aprobó hoy la vacancia de Vizcarra con 105 votos. Se registraron 19 votos en contra y 4 abstenciones. De acuerdo a la Constitución, es titular del Legislativo, en este caso Manuel Merino, quien debe asumir la Presidencia de la República y convocar a elecciones.

