Con la firma de parlamentarios de cinco de las siete bancadas representadas ante el Congreso , hoy se presentará la moción que plantea la vacancia en el cargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral permanente.

El vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas, informó a Perú21 que, hasta el cierre de esta edición, el pedido tenía 22 de las 26 firmas requeridas, a las que –dijo– se sumarían varias más en las próximas horas.

“Seguiremos recolectando. Espero que mañana (hoy) se presente la moción y pueda agendarse en la sesión del Pleno de este jueves, tenemos que correr; lo que nosotros planteamos como Frente Amplio es que sea (la vacancia) lo más rápido posible. Un presidente como el que tenemos crea inseguridad de manera permanente en el manejo del Estado, incluso debería irse antes de la Cumbre de las Américas”, comentó.

Rozas añadió que entre los firmantes hay legisladores del Frente Amplio, Nuevo Perú, el Partido Aprista, Alianza para el Progreso y Acción Popular.

En estos tres últimos casos, sin embargo, se supo, se trata de adhesiones a título personal de Mauricio Mulder, César Villanueva y Armando Villanueva, respectivamente. En sus fundamentos de hecho, la moción sostiene que el mandatario “ha faltado a la verdad de manera reiterada y permanente al país y al Congreso de la República respecto a sus relaciones contractuales como persona natural y/o jurídica, de manera directa o indirecta, por asesoría, consultoría o cualquier modalidad con el grupo Odebrecht”.

Cita, además, “nuevas evidencias” respecto de la primera moción planteada en diciembre del año pasado. Entre ellas figura la carta remitida por el Banco de Crédito del Perú a la comisión Lava Jato, que da cuenta de la participación de Kuczynski y de su socio Gerardo Sepúlveda en operaciones de estructuración financiera con Odebrecht.

“Esta conducta reiterada de mentir y ocultar la verdad sobre sus relaciones contractuales con Odebrecht lo convierte en una persona incapaz moralmente para representar a la Nación y dirigir con probidad, idoneidad, veracidad, transparencia y honestidad el destino de la República del Perú así como para garantizar el bienestar general de la población”, señala el documento.

SIN FIRMAS

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que prospere el pedido de vacancia.

“Yo creo que no (prosperará la moción), (...) no me parece, no creo que ahora existan 87 votos. (...) A nosotros nos han elegido para que solucionemos los problemas de agua, vivienda, para mejorar las ciudades, educación, salud y hacia eso nos vamos a abocar”, remarcó. No obstante, dijo que el Congreso tiene derecho a recurrir a los mecanismos constitucionales que estime pertinentes.

SABÍA QUE...

* La moción de vacancia será presentada hoy y, por acuerdo del Consejo Directivo, sería incluida en la agenda del Pleno que sesionará mañana jueves.

* De acuerdo al Reglamento Interno del Congreso, para su admisión a debate se requiere el aval de 52 legisladores. Su aprobación, en tanto, demanda 87 votos.

* La primera moción de vacancia presentada en diciembre solo alcanzó 79 votos a favor. Diecinueve votaron en contra y 21 se abstuvieron.