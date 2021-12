Las grietas entre el bloque magisterial y el bloque partidario que integran el partido de Perú Libre se harán notar al momento de que se realice la votación para la admisión de la moción de vacancia presidencial, presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

El oficialismo, que con 37 escaños en el Parlamento acostumbra a votar en bloque, tiene posturas encontradas en relación con la vacancia. La tarde de ayer, desde las 6:00 p.m., el dueño del lápiz, Vladimir Cerrón convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Partido Perú Libre para debatir este y otros temas del gobierno.

Al cierre de esta edición, Alex Paredes (PL) informó que la actividad seguía en curso. Añadió que la idea de la organización fundada por Cerrón es votar en bloque, como siempre se ha dispuesto según los acuerdos de la asamblea.

Por su parte, el legislador Óscar Zea dijo que los congresistas no militantes de Perú Libre no estuvieron invitados a la reunión, sin embargo, precisó que posteriormente se les informará de los acuerdos. “Varios de mis colegas han manifestado durante la semana de representación, que no van a apoyar la vacancia. Podemos tener diferencias pero la idea es llegar a un acuerdo”, dijo a Perú21.

Katy Ugarte aseguró que “todos los congresistas involucrados en el magisterio vamos a votar en contra de la vacancia”. Agregó que “los demás también votarán en contra, salvo Guido Bellido, Guillermo Bermejo y Kelly Portalatino, quienes aún están evaluando su voto”.

El salvavidas de castillo

En la víspera de la votación de la moción de vacancia, Castillo se reunió el viernes con líderes de las bancadas del Congreso y, también con el expresidente Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno.

Ante las especulaciones, el exmandatario se pronunció sobre la cita dada el último sábado y manifestó que no se le ofreció ningún cargo dentro del Ejecutivo.

“Acudí a Palacio ante el llamado del presidente, a quien le había prometido que podía contar con la experiencia que tuvimos durante el Gobierno de Transición”, aclaró a este diario.

En conversación con El Comercio, dijo que, además, le explicó “como fue la experiencia del Gobierno de Transición y Emergencia en sus relaciones con la prensa”.

Ese mismo día, el jefe de Estado también recibió en Palacio al actual jefe de DINI José Luis Fernández, al ex DINI general EP Hugo Cornejo, y a Fernando Yovera, operador político y de comunicaciones del periodista Gustavo Gorriti. Asimismo, el pasado 25 de noviembre fue visitado por Guillermo Bermejo y Roger Nájar para “reuniones de trabajo”.

En horas de la noche de ayer, Palacio emitió una agenda sobre las reuniones con bancadas parlamentarias pactadas para hoy. Desde las 3:30 p.m. se reuniría la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; tras ello se citaría con el presidente de JP, Roberto Sánchez; luego con Mesías Guevara y Edmundo del Águila de Acción Popular; después con Rafael López Aliaga de Renovación Popular y, finalmente, con el secretario General de su partido, Vladimir Cerrón. No obstante, tanto FP como RP desmintieron el anunciado encuentro .

TENGA EN CUENTA

Ayer, el exministro de Cultura Ciro Gálvez, denunció actos de corrupción en el gobierno de Castillo. “Hay evidentes indicios de corrupción en el propio Palacio de Gobierno”, aseveró.

Durante la Asamblea de PL, también se debatió el proceso de afiliación al partido, los aportes de las autoridades electas de acuerdo al estatuto y la marcha del 25 de noviembre en Lima.

“ ¿Cómo voy a ir si estoy pidiendo su renuncia o vacancia? ”, dijo Rafael López Aliaga sobre cita con Castillo.

”, dijo Rafael López Aliaga sobre cita con Castillo. “El Presidente no me pidió ninguna asesoría [...] Le conté como enfrentamos la crisis política”, dijo Francisco Sagasti, expresidente de la República.