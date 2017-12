Mauricio Mulder y Jorge del Castillo podrán militar en el mismo partido: el Apra; sin embargo, entre ambos existen ciertas rencillas que —en pleno debate en el Congreso sobre la vacancia presidencial— salieron a la luz.

¿Qué sucedió? Cuando los congresistas apristas debatían sobre si votar todos en conjunto a favor de destituir a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) del sillón presidencial, Jorge Del Castillo se negó a apoyar tal decisión.

Tal y como se consignó en el conteo de los votos, Jorge Del Castillo se abstuvo de dar pie a la vacancia presidencial. Igual situación ocurrió con su colega de bancada, Luciana León.

Cuando la postura de Del Castillo la supo Mauricio Mulder, este último encaró a su compañero en pleno Hemiciclo del Congreso, al frente de los demás legisladores.

Este es un extracto de lo que se escuchó y vio en esta acalorada discusión:

​— Mulder: No tienes palabra. Dices una cosa y luego haces otra.

— Del Castillo: ¡Pero no grites!

— Mulder: ¡Pero me da la gana de gritarte, pues! Porque eres un traidor. Siempre lo has sido.



Mira el video:

En conversación con RPP, Jorge Del Castillo se refirió sobre este altercado con Mauricio Mulder. "No le doy importancia a eso. No vale la pena responder eso. Son situaciones emocionales", expresó el legislador.

Respecto a su decisión de optar la abstención, el congresista señaló que "nos motivó la situación de la gobernabilidad del país, el orden democrático y constitucional". "¡Hubiera significado que el presidente del Congreso habría asumido la presidencia!", añadió.

Del Castillo relató que en una anterior reunión de bancada, Mauricio Mulder ya había anunciado que iba a votar a favor de la moción de vacancia presidencial. "Eso afecta el debido proceso, eso motivó mi voto", indicó.

Por su parte, Mauricio Mulder ya adelantó que Del Castillo y Luciana León serán sometidos ante un proceso disciplinario del Apra porque "era la tercera vez que ambos congresistas no se unen a la decisión de la bancada". "Se ponen en una situación rebelde", refirió.