El presidente Martín Vizcarra se defendió ante el Pleno del Congreso sobre las acusaciones de un aspirante a colaborador eficaz que ha señalado que el actual jefe de Estado cobró una coima cuando era gobernador de Moquegua.

“A mí se me ha citado a la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación, no existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito y no lo habrá porque no he cobrado soborno alguno, se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos”, argumentó Vizcarra.

“Un colaborador eficaz es alguien que ha delinquido y acepta su delito y quiere reducir su pena acusando a otra persona. El fiscal y el aspirante a colaborador firman un beneficio de colaboración pero después es un juez quien evalúa y decide si es que acepta este acuerdo. Entonces me pregunto frente a qué estamos: ¿Frente a un dicho, a un acuerdo que aún no ha sido validado por un juez?”, exclamó.

“En primer lugar debo decir que son hechos falsos, en segundo lugar no corroborados, son hechos que están recién empezando un proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones”, aseveró el jefe de Estado durante su presentación en el Parlamento.

Además, Vizcarra señaló que desde el primer día se ha puesto a disposición para colaborar con las investigaciones del Ministerio Público. "Soy el principal interesado en que se aclaren las imputaciones que se me hacen. Siempre he buscado lo mejor para mi región Moquegua y ahora para todo el Perú”, arguyó.

