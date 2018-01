La posibilidad de un nuevo pedido de vacancia presidencial, planteada por el vocero de Fuerza Popular , Daniel Salaverry , no tiene el aval de todas las bancadas parlamentarias.

El congresista Javier Velásquez (Apra) recordó que en diciembre se tramitó un primer pedido de vacancia que no alcanzó los votos requeridos para su aprobación, por lo que, consideró, no cabría discutirlo nuevamente, ya que genera inestabilidad política y económica. Explicó que las reuniones entre Jorge Barata y Pedro Pablo Kuczynski, cuando este último fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, no justifican un pedido de vacancia pero sí una investigación acuciosa en la comisión Lava Jato.

Una postura similar asumió Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, quien recomendó a sus colegas “hablar con la razón y no con el hígado” y esperar a que el presidente esclarezca en qué contexto se reunió con Barata.

Advirtió, sin embargo, que el responsable de esta situación es el propio mandatario, “que no supo explicar desde un inicio y con claridad cuál era su relación” con el ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú.

SITUACIÓN PRECARIA

El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, en tanto, sostuvo que la situación del jefe de Estado “cada día se vuelve más precaria” y añadió que “antes de ponerse en una posición incómoda, debería renunciar”. “Nosotros sí evaluaríamos (la vacancia), su permanencia es bastante difícil”, anotó.

SABÍA QUE...

* Víctor A. García Belaunde indicó que nuevo pedido de vacancia tendría que formularse recién al término de la investigación que lleva a cabo la comisión Lava Jato.

* “Si el presidente no da respuestas claras, hay que buscar una solución diferente y una manera de aplicar la sucesión constitucional”, dijo.