Desde que llegó a la Presidencia, Pedro Castillo ha preferido guardar silencio sobre los constantes cuestionamientos y escándalos que circulan entorno a su gestión. Finalmente, esta tarde, desde las 3:00 p.m., deberá responder por los temas pendientes ante el Pleno del Congreso, que debatirá una moción de vacancia en su contra, impulsada por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.

El Parlamento aún no reúne los votos necesarios para aprobar la vacancia (87 votos), sin embargo, la principal intención –afirma Jorge Montoya (Renovación Popular)– es que el jefe de Estado se vea obligado a ir al Congreso para explicar los presuntos actos de corrupción en su gobierno.

A las 10:00 a.m. la Junta de Portavoces se reunirá para definir los plazos del debate, las posturas de las bancadas, y revisar la solicitud de la Secretaría General de la OEA, que a través de la Cancillería solicitó estar presente en la sesión del Pleno.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

La moción de vacancia presidencial contempla al menos 20 cuestionamientos, entre los que figuran las contradicciones y mentiras del mandatario ante la Fiscalía, sus vínculos con Bruno Pacheco y Karelim López, y las reuniones clandestinas en la casa del Pasaje Sarratea en Breña (ver infografía).

Para Jorge Montoya, esta es la última oportunidad de Castillo para explicar todas las imputaciones en su contra. “Realmente esperamos que brinde sus descargos y cambie de rumbo político. Necesitamos un compromiso real como, por ejemplo, cambiar al premier, que limpie su gabinete. Queremos ver una promesa con plazos fijos, de eso depende la continuidad del presidente”, dijo a Perú21.

Agregó que, hasta la tarde de ayer, no les confirmaron si Eduardo Pachas acompañaría al mandatario. Este diario conversó con el abogado José Palomino Manchego, quien no descartó ser el elegido para acudir al Congreso con Castillo. De hecho, el ministro de Justicia, Félix Chero, confirmó en canal N que él fue uno de los consultados para hacer la defensa.

BANCADAS ENCONTRADAS

Al interior del Parlamento hay posiciones encontradas sobre la exposición del jefe de Estado. Se sabe que Perú Libre (32), Juntos por el Perú (5) y Perú Democrático (5) votarán en contra de la moción, mientras que Avanza País (10), Fuerza Popular (24) y RP (9) la apoyarían en bloque. La decisión de Acción Popular (15), el Partido Morado (3), SP (5), APP (15) y Podemos (4) sigue en suspenso.

Norma Yarrow (Avanza País) confirmó que su bancada apoyará la vacancia presidencial, al igual que Martha Moyano (FP), quien señaló que –de todos modos– esta es la oportunidad del presidente de rendir explicaciones al pueblo.

Roberto Chiabra (APP) manifestó que espera que, al menos “esta vez”, el presidente pueda defenderse de forma puntual. Recordó que “ha dicho tantas mentiras, que puede caer en la contradicción”.

“Se han dicho tantas mentiras sobre cada punto que no se sabe cuál es la verdad o lo que tiene que decir. Deben hacer un libreto para que todos digan lo mismo. Su otro problema es Karelim López y su confesión sincera a comprobar y contradecir lo que se pueda falsear”, declaró a este diario.

El no agrupado Carlos Anderson dijo que esperará a escuchar al presidente para emitir su voto, sin embargo, anticipó que no espera “nada bueno”. En tanto, Karol Paredes (AP) sostuvo que “este es el espacio perfecto” para que el país pueda conocer las explicaciones que el presidente debió brindar en su momento. Añadió que su bancada no votará en bloque.

Más revelaciones de Karelim López

Lobbista y Pedro Castillo fueron escogidos como padrinos de las hijas de Bruno Pacheco

El presidente Pedro Castillo, su exsecretario general Bruno Pacheco y Karelim López, tienen una relación más cercana de lo que parece. Según un reportaje de Panorama, el jefe de Estado y la lobista son padrinos de confirmación de las hijas de Pacheco.

El 19 de noviembre de 2021, cuando la Fiscalía estaba allanando Palacio, Pacheco se encontraba en una capilla ubicada en el cuartel Hoyos del Rímac. En ese momento se realizaba la confirmación de sus dos hijas, quienes eligieron como padrinos a Castillo y López.

Esta última estuvo presente en la ceremonia, mas no el jefe de Estado, quien envió a un representante. Fue ese mismo día que Castillo llamó a López de su celular personal para que alerte a Pacheco sobre la intervención fiscal y para que no se preocupara.

Según un reportaje de Panorama, el jefe de Estado y la lobista son padrinos de confirmación de las hijas de Pacheco. (Foto: Violeta Ayasta / Grupo El Comercio)

A inicios del mes, el exsecretario de Palacio brindó su declaración a la Fiscalía. Un informe de Punto Final dio a conocer sus respuestas. Él reconoció que su sueldo de S/2 mil como profesor nombrado se convirtió en S/19 mil cuando fue designado por Castillo como su secretario general, cargo que ocupó por cuatro meses.

Sobre los US$20 mil que se hallaron en el baño de su despacho, dio una nueva versión. Dijo que el abogado Fernando Ugaz le pidió ese monto para defenderlo en el caso de los ascensos irregulares en las FF.AA. Sin embargo, no aclaró el origen del dinero.

¿Quién será el abogado del presidente?

El ministro de Justicia, Félix Chero, aseveró ayer por la noche que todavía no estaba definido quién sería el abogado del mandatario, pero indicó que uno de lo abogados que podría ejercer su defensa sería el constitucionalista José Palomino.

“Se ha consultado con muchos constitucionalistas, se le ha consultado a también al doctor Palomino, pero el que lo decidirá es el presidente, no puedo asegurar que será Palomino, pero es una posibilidad”, agregó.

Tenga en cuenta

La primera moción de vacancia contra Castillo se presentó el 8 de diciembre de 2021. Solo alcanzó 46 votos a favor. Votaron en contra 76 parlamentarios.

Esta vez la moción fue admitida a debate con el respaldo de 76 congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú.

“El proceso de vacancia está bajo el marco constitucional, este Parlamento sí respeta las leyes”, señaló Alejandro Cavero, congresista de Avanza País.