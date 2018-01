Vacancia presidencial: Congresistas se enfrentan por nuevo pedido

Luego de que el Frente Amplio (FA) anunciara que presentará un nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski , en esta oportunidad por el indulto a Alberto Fujimori, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, arremetió contra el fundador del FA, Marco Arana, por esta decisión.

A mediados de diciembre, el FA presentó una moción para vacar al jefe de Estado por sus presuntos vínculos con Odebrecht. Este pedido fue debatido en el Pleno y, luego del debate, fue archivado ya que solo consiguió 79 votos de los 87 que requería.

“(Lo que está haciendo) es oportunismo político porque él (Marco Arana), al haber desaparecido de las encuestas, necesita reposicionarse”, expresó Sheput.

Asimismo, consideró que es “una jugada electoral” del representante del FA, que “busca ser más radical, y tener más representación que Gregorio Santos y Verónika Mendoza”.

Del mismo modo, señaló que Arana “demuestra su precariedad política” con esta iniciativa, y que “solo busca tener acceso a los medios”.

“Si el Frente Amplio no hace marchas, no sale a las calles, no genera violencia, no hace este tipo de propuestas, simplemente desaparecería”, resaltó Sheput.

LE RESPONDE



No obstante, Marco Arana no se quedó callado ante las declaraciones del oficialista y, en diálogo con Perú21, le respondió recordándole su pasado como ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

“El congresista Sheput, que fue el escudero de un presidente mitómano como Alejandro Toledo, no aprendió la lección sobre presidentes mitómanos, y vuelve a equivocarse al defender y ser el escudero de un presidente que le ha mentido al país”, sostuvo.

Marco Arana le pidió a su colega parlamentario “que se calme”, pues las intenciones de su partido no tienen fines electorales.

“Está picón Sheput. Mi persona, sin haber sido candidato presidencial, es el único líder político que aparece en las encuestas. No necesitamos llamar la atención”, precisó.

El legislador de izquierda reveló que están terminando de elaborar la solicitud con “argumentos jurídicos” y que esperan presentarla esta semana al Parlamento.

OTRAS POSTURAS



Más allá del enfrentamiento entre los representantes de PpK y del FA, otras voces del Parlamento también se han pronunciado sobre la nueva moción de vacancia.

Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), manifestó que por el tema del indulto no apoyarán un pedido para apartar al mandatario de su cargo, pero sí lo harían si se presenta por los actos de corrupción de Odebrecht.

“Nosotros seguimos pensando que el presidente Kuczynski tiene una incapacidad moral, así que si hay una moción sobre la base de esos criterios, vamos a mantener nuestra postura”, expresó.

En ese sentido, informó que, cuando llegue el pedido, lo analizarán y verán cuáles son los argumentos que se están utilizando en este caso.

Quien aseguró que sí firmaría el pedido fue el legislador Yonhy Lescano (AP), aunque señaló que es consciente de que no prosperará.

“No creo que el fujimorismo vote por este pedido cuando han liberado a su jefe máximo de la cárcel. (...) En Acción Popular nunca nos hemos negado a discutir interpelaciones o vacancias”, indicó.

Una posición distinta tiene el vocero alterno del Apra, Javier Velásquez Quesquén, quien comentó que no apoyarán el planteamiento.

“No hay que hacerle el juego a la izquierda irresponsable que no quiere que el país avance”, opinó.

En tanto, el vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, declaró que “el tema de la vacancia no es oportuno en estos momentos”, pues consideró que el ambiente político ha tenido un cambio.

“Nosotros cuestionamos el indulto por la forma y el momento, no porque sea humanitario, pero esperaremos más opiniones institucionales”, expuso.

ALISTAN ACUSACIÓN



Desde Nuevo Perú, Richard Arce anunció que sí apoyarán el pedido del FA, pero que, además, presentarán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso una denuncia contra Mercedes Aráoz y Enrique Mendoza, pues señaló que ambos “le mintieron al país”.

“Tenemos el borrador de la moción, así que mañana (hoy) lo podríamos tener listo para presentarlo”, afirmó.

DATOS



- El artículo 89 del Reglamento del Congreso señala que el pedido de vacancia debe estar firmado por no menos del 20% del número legal de congresistas (26).



- Asimismo, indica que para la admisión se necesita el voto de, por lo menos, el 40% de los legisladores hábiles.



- De admitirse, el presidente puede exponer su defensa hasta por 60 minutos.