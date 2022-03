La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, consideró que la oposición que busca vacar al presidente Pedro Castillo en el Congreso busca “recuperar el poder” disfrazando sus ilegales acciones de control político.

A través de su cuenta en Twitter, la titular del MIMP exhortó a la oposición democrática a no sumarse al “golpe de Estado” promovido por quienes no ganaron las elecciones generales con los votos.

“Desde el día en que ganó el SPR Pedro Castillo, intentaron alterar la voluntad popular. Lo que ocurre hoy es la extensión en el tiempo de una estrategia golpista que daña a todo el Perú sobre todo a las mujeres más pobres que ven afectados sus derechos por sector congresal obstruccionista”, escribió en la red social.

“Los 2 procesos de vacancia presidencial no son hechos aislados, la oposición vacadora busca recuperar el poder disfrazando sus ilegales acciones de control político. Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe de Estado, promovido por quienes no ganaron con los votos”, agregó.

Los 2 procesos d vacancia presidencial no son hechos aislados, la oposición vacadora busca recuperar el poder disfrazando sus ilegales acciones d control político.Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe d Estado,promovido por quienes no ganaron con los votos — DianaMiloslavicTupac (@DianaMiloslavic) March 26, 2022

El pasado 14 de marzo el Congreso admitió la moción de vacancia presidencial. El mandatario Pedro Castillo deberá presentarse el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde para dar sus descargos o enviar a su abogado.

La votación final fue de 86 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. De esta manera, la Mesa Directiva indicó que remitirá al presidente la información sobre la determinación del Parlamento.

Antes de que se aprobara esta fecha, se rechazó la propuesta del vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien planteaba que la presentación del jefe de Estado se diera el viernes 18 de marzo.

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. Paraguay se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional de Lima.