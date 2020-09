En medio del escándalo de los audios protagonizados por el presidente Martín Vizcarra y sus subalternas Karem Roca y Mirian Morales. La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Edgar Alarcón (UPP) invitó a la funcionaria a responder las preguntas del grupo de trabajo.

Sobre las conversaciones propaladas, la funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijo: “Ratifico que soy yo. No es grato recordar un audio en especial. Yo nunca hubiera pensado que una conversación privada saliera de esta magnitud. Estoy de lo más sorprendida de todo esto. Yo no voy a hacer de mi vida un show. No tengo ni redes sociales. Nada más”.

Alarcón luego le preguntó: “Yo sé que es muy incómodo para ti... para usted, señora Karem este tipo de preguntas. ¿Usted grabó esos audios?”

“Lo niego categóricamente. No los grabé. Me gustaría que pasen a una pericia. No he manipulado. A mí me han llegado anónimamente y soy la más sorprendida de todo esto porque a nadie le gustaría estar en mi lugar y escuchar cómo la persona que uno quiere te trata de esta manera. Yo soy la más sorprendida, créame. Hasta ahora no salgo de mi asombro de cómo se vienen dando las cosas”, respondió Roca.

Más adelante, Roca comentó que no iba a hablar sobre las reuniones donde ocurrieron las conversaciones porque “están haciendo un circo” y negó que fuera parte de un complot. No obstante, inmediatamente después dio algunos detalles de las reuniones: “No voy a decir nada pero sí ratifico que es mi voz y sí soy yo la que participo de esas reuniones. En esa reunión estaba Óscar Vásquez, Mirian Morales y el señor presidente. Lo puedo decir ahora porque es público”.

Ante la pregunta del congresista José Luis Ancalle sobre la fecha en que recibió los audios en su domicilio, su respuesta fue confusa: “Yo ayer... el día que he escuchado los audios, por la televisión... después han sido dejados (ríe) y bueno, me di con la grata sorpresa de que era lo que había escuchado por los medios. Ayer en la tarde (los recibí), no tengo la hora, pero era muy tarde”.

LOS ABOGADOS DE KAREM ROCA

Respecto a la defensa legal que patrocina a la asistente de Martín Vizcarra, explicó:

“Inicialmente el señor Óscar Vásquez me pone los abogados en coordinación con el presidente Martín Vizcarra, era del Estudio Jo, pero yo no los he tomado, por eso es que yo he ido a la comisión sola, sin abogado. Esa ha sido la molestia de la otra parte y piensan que es una desconfianza (...) La única defensa es mi verdad. Yo he contactado con otro abogado que al escucharme decide hacerlo sin pago, él sabe que yo estoy sola en Lima y él no me está cobrando los honorarios es un abogado pero no es el doctor Fabio Noriega, él es mi amigo”, aseguró Roca.

Fabio Noriega, según dijo hoy en la mañana el cantante Richard Cisneros, era la persona que estaba asesorando y maquinando un presunto complot contra el gobierno.

El parlamentario Luis Ancalle preguntó a la funcionaria sobre sus problemas con Mirian Morales, pero Roca dijo que prefería no entrar en detalles. Además, negó conocer a Gino Costa, solo dijo haberlo visto durante la campaña presidencial de PPK.

Ante la insistencia de Ancalle sobre su enemistad con la secretaria general de PCM, la asistenta del despacho presidencial dijo: “Mi término laboral siempre ha sido respetuoso con la señora (Mirian Morales). Permítame que en mi defensa todos los demás temas sean explicados en la Fiscalía”.

LA CRONOLOGÍA DE LOS AUDIOS

Ante la pregunta de la congresista María Cristina Retamozo sobre las fechas en que sucedieron las conversaciones con Martín Vizcarra y Mirian Morales, Karem Roca dijo: “Yo no recuerdo en qué fechas exactamente han sido. Entiéndame, por favor, le pido a la Comisión que en aras de que todo esto se esclarezca yo estoy aquí dando la cara. Invito a que si es cierto que yo me he reunido o estoy complotando contra de alguien, que lo diga de frente con pruebas. Yo no he hecho nada en contra de nadie. Quisiera que solamente entienda eso. Yo no puedo recordar en qué fecha exactamente ha sido. Entiéndame, por favor”.

Lo que sí reconoció Roca fue que el primer audio, donde se escucha su voz, la de Morales y Vizcarra fue antes de que fuera invitada por primera vez a la Comisión de Fiscalización del Congreso. El segundo audio, admitió Roca, fue después de que participara del grupo de trabajo parlamentario.

¿CHUPONEO A LOS CONGRESISTAS?

El congresista Marco Pichilingue le preguntó a Karem Roca: ¿La Marina hacía chuponeo a los congresistas, nos podía ratificar esa información?

“Desde que llegamos a Palacio recibimos esa información. El señor (presidente) lo sabe. No sé quién habría sido capaz de hacer eso. Lo sabíamos desde un comienzo desde que estábamos en la vicepresidencia y el señor presidente lo sabe”, aseguró la funcionaria.

Pichilingue también preguntó si es que ella recibió las órdenes de adulterar el registro de visitas de Palacio de Gobierno, a lo que Roca contestó que lo responderá ante la Fiscalía. Por otro lado, tampoco quiso precisar si es que Vizcarra había mentido en algún momento debido a “los años que he venido trabajando con él y me dolería mucho”.

