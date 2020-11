Joaquín Rey: “Los representantes que están en el Congreso actual son unos suicidas, unos kamikazes que no tienen nada que perder”

Joaquín Rey, economista y precandidato al congreso con el partido que preside George Forsyth, asegura que parte del problema es que esta es una de las consecuencias de la no reelección congresal.

“Lo que hemos visto es una irresponsabilidad y falta de patriotismo. Un desdén por la voluntad y las preocupaciones y problemas que enfrentan los peruanos hoy en día. Estamos en la peor crisis desde la Guerra del Pacífico y añadimos una capa mas de complejidad en estas circunstancias. Y esto por supuesto va a hacer más lenta la recuperación económica y va a agravar la crisis sanitaria. Básicamente esos congresistas le están dando la espalda al país.”

“Con este argumento de que hay que enfrentar la corrupción, yo creo que con mayor inestabilidad surgen otras oportunidades de corrupción. Esto no resuelve y más bien puede dificultar el trabajo de la fiscalía que es la entidad llamada a investigar, a recabar y luego el Poder Judicial a juzgar.”

El economista se mostró escéptico con las intensiones fiscalizadoras de los congresistas.

“Este cuento de la fiscalización no me lo creo en absoluto. Además, tengo que añadir que parte del problema es que esta es una de las consecuencias de la no reelección congresal. Los representantes que están en el Congreso actual son unos suicidas, unos kamikazes que no tienen nada que perder. No se lo deben a nadie no quieren saben que tienen fecha de caducidad. Y terminamos con decisiones como estas que son absolutamente suicidas para el país. Es un problema que nos va a pasar factura en el futuro.”

El economista también se mostró crítico con las acciones de la bancada de la lampa.

“También hay que llamar la atención de partido que aplica a hacer política seria a futuro como Acción Popular, pero que finalmente apoya [la vacancia]. Y es una medida antidemocrática porque la mayoría de los peruanos está en contra de una vacancia y de ahí nos preguntamos por qué la mayoría de peruanos desprecia la política. Porque hay este quiebre entre representantes y representados. Qué día tan lamentable que hemos vivido hoy.”

