Mañana Fuerza Popular definirá cuál será su posición frente al pedido vacancia de Pedro Pablo Kuczynski , sin embargo, el congresista fujimorista Moíses Mamani adelantó que él podría votar distinto.

"Aún no estoy decidido. Tengo que escuchar y analizar la información del presidente y escucharé lo que tengan que decir mis colegas. Yo puedo votar distinto a lo que decida la bancada", afirmó a Perú21.

Moíses Mamani expresó que no puede "traicionar a mi región (Puno)", por lo que también quiere apostar por la gobernabilidad.

"Yo fui elegido por Fuerza Popular, pero no comparto todo. A veces ahí no hay tanto compañerismo entre colegas. Además, quien me juzga es la población", resaltó.

Cabe precisar que recientemente Elard Melgar (FP) señaló en La República que él votaría en contra de la vacancia.

Por otro lado, Moíses Mamani señaló que también le han comentado sobre el "apoyo" que se estaría ofreciendo con la finalidad de que cambien su voto.

"Me han indicado que están ofreciendo obras a cambio de cambiar el voto, pero no creo que sea viable, porque el gobierno tiene la obligación de hacer obras a nivel nacional. Yo hablé con (Guillermo) Bocangel y Bienvenido, (Ramírez) me dijeron que han hablado con los del oficialismo", resaltó.