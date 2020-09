Ayer por la tarde, Karem Roca, asistente del despacho presidencial y una de las funcionarias más cercanas a Martín Vizcarra, participó en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso para hablar de los audios protagonizados por el jefe de Estado.

Una de las preguntas que más sorprendió fue la del legislador Marcos Pichilingue (FP), quien consultó si la Marina de Guerra chuponeaba a los congresistas. Roca respondió que sí. “Desde que llegamos a Palacio, recibimos esa información. El señor (presidente) lo sabe”, aseguró.

La respuesta de la institución no se hizo esperar y rechazó la acusación. “Ante la gravedad de estas afirmaciones, la Marina ha instruido a su procurador para que inicie las acciones legales contra la señora Roca”, manifestó.

Al inicio de la sesión, el presidente Edgar Alarcón trató con inusual confianza a su invitada: “ Yo sé que es muy incómodo para ti... para usted, señora Karem, este tipo de preguntas. ¿Usted grabó esos audios?”.

A pesar de que en uno de los audios solo participan Karem Roca y Martín Vizcarra, la funcionaria negó que ella hubiera hecho la grabación. “No los grabé. Me gustaría que pasen a una pericia. A mí me han llegado anónimamente”, afirmó.

Consultada por el legislador José Ancalle (FA) sobre la fecha en que habría recibido el material, Roca respondió con cierta confusión: “Yo ayer... el día que he escuchado los audios, por la televisión... después han sido dejados (ríe) y, bueno, me di con la grata sorpresa de que era lo que había escuchado por los medios. Ayer en la tarde (los recibí), no tengo la hora, pero era muy tarde”.

Fernando Rospigliosi 11-09-2020

Un detalle adicional que dio la asistente de PCM fue que la reunión que se escuchó entre Vizcarra, Mirian Morales y ella fue antes de que fuera invitada por primera vez a la Comisión de Fiscalización.

Por la mañana, el cantante Richard Cisneros aseguró que estaba siendo utilizado para dar un “golpe de Estado” contra la gestión de Vizcarra.

“A mí me están utilizando con un solo objetivo: conseguir el poder político mediante un golpe de Estado disfrazado de una vacancia”, afirmó desde los exteriores de su vivienda, en San Isidro.

Además, Swing aseguró que el abogado de Karem Roca era Fabio Noriega, quien formaría parte del ataque contra el Gobierno. Esta acusación fue rechazada por la asistente de Vizcarra; según ella, Noriega es solo su amigo.

Este nuevo personaje del entramado es un abogado de 65 años, natural de Apurímac, que ha vivido y hecho negocios en Ayacucho y Lima. Según Registros Públicos, ha comercializado hasta siete carros y fundó la empresa Corporación Andina de Combustible junto a dos socios. Su esposa es una militante inscrita en el PPC y ninguno de los dos ha contratado con el Estado.

