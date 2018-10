Úsula Letona calificó de "deficiente" informe contra Pedro Chávarry que fue rechazado

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, calificó hoy de "deficiente" el informe final del legislador Juan Sheput (PpK) que recomendaba la destitución e inhabilitación al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y que ayer fue rechazado en la Subcomisión de Acusaciones constitucionales con mayoría de votos fujimoristas.

"No lo he dicho yo, lo han dicho los juristas, abogados, expertos es que el informe Sheput no observa criterios constitucionales como la proporcionalidad en las imputaciones y las consecuencias", declaró a la prensa.

Letona expresó que la inhabilitación y la destitución en la Constitución de 1979 "sí eran parte de un juicio político"; no obstante, afirmó que la Carta Magna de 1993 -vigente hasta hoy- no "porque hay justamente la gradualidad en la aplicación de las sanciones e incluso en la destitución".

"Esos son elementos que el congresista Sheput, que entiendo no es abogado, debería considerar evaluar con un abogado para que, al momento que veamos el tema en la Comisión Permanente, podamos tener mayores elementos para resolver", sostuvo.

En ese sentido, rechazó que la decisión de salvar a Chávarry haya sido para ayudar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha sido detenida de manera preliminar por la investigación supuestos aportes irregulares a su campaña presidencial del 2011.

"La suerte de los investigados depende exclusivamente de los fundamentos que se expongan en los informes de los congresistas ponentes", comentó.

Por otro lado, Letona dijo que el miércoles por la noche conversó con Fujimori y que ella le señaló su agradecimiento con quienes le han dado su respaldo. La legisladora se sumó a quienes sostienen que fue arbitraria la detención de su lideresa.