Úrsula Letona: “A veces es mejor dar que aferrarse” [VIDEO]

En noviembre la parlamentaria presentó su renuncia a Fuerza Popular (FP) y hoy aún no se define su caso. La agrupación se reúne hoy, pero para resolver otro tema vinculado a ella. Letona expone también su posición sobre la próxima Mesa Directiva.



Mañana (hoy) FP se reúne para ver un caso suyo. ¿De qué se trata?

La congresista (Yeni) Vilcatoma presentó una solicitud para que se me expulse de FP aduciendo que yo había incurrido en un tráfico de influencias. Esta denuncia ha sido evaluada, tramitada y ambas hemos sido citadas para que se dé lectura a la decisión del comité encargado de evaluar esta denuncia.

¿No se verá si aceptan o no su renuncia?

No, va a haber esta lectura del caso. Se entiende que luego de cerrado el capítulo, ellos tendrían expedito el escenario para resolver mi solicitud.



¿Su deseo es quedarse en la bancada?

No voy a especular sobre qué va a suceder. Creo que todo aquel que pueda conocer mi trayectoria sabe claramente que yo creo en los partidos políticos. Yo fui elegida por FP y lo que sí quiero dejar en claro es que irme a otra agrupación no es una opción, no está en mis principios. Yo preferiría seguir manteniéndome como una independiente, sin bancada o, en el extremo opuesto, regresar. Pero esa es una decisión que tomaré luego de conocer el resultado de este proceso.



¿Se quedará luego de hablar con Keiko?

No, no he definido. Creo que en este momento tengo claro que, en la situación en la que ella esté, es un tema menor.



Usted está en el límite entre estar dentro y fuera de FP. ¿Cuáles son los errores dentro de la bancada?

La coyuntura nos llevó a una confrontación muy dura con el gobierno de Kuczynski y tal vez no le pusimos el punche debido al tema de las propuestas, las reformas, sin decir que no se hizo nada, porque creo que se avanzó. Pero esa es la principal crítica, que nos abocamos a una labor de fiscalización (…). No es tarde, y FP tiene la oportunidad de presentarle al país una agenda ambiciosa, de reformas de cuarta generación, que impliquen un cambio en el escenario.



¿Pero la confrontación ha continuado con Vizcarra?

Hablamos de personas puntuales, más que de la bancada. Hemos visto al congresista Tubino siempre en una actitud propositiva (...) El Perú está cansado de la confrontación y, pese a estas confrontaciones innecesarias del presidente, del premier, es momento que nos juntemos a trabajar en beneficio del país.



Se le cuestionó a FP el blindaje a Pedro Chávarry y a Edwin Donayre.

Yo creo que ahí ha habido un problema comunicacional, porque en el caso del general Donayre, yo fui muy dura en la etapa previa, y lo invité a someterse a la justicia; lamentablemente la norma no es suficientemente clara.



En el caso de Chávarry se archivaron denuncias, y varias veces no se sesionó por falta de quórum.

Por ejemplo, en una sesión que se frustró, el congresista Segura tenía una operación y él desde su cama de la clínica gestionó para que el vicepresidente sesione, faltaron eso sí congresistas de FP, pero no puedo permitir que se hable solo de ellos, porque faltaron congresistas de otras bancadas.



Hubo una denuncia por el deslacrado que se archivó.

Le consulté a Segura y me dijo que este caso se estaba viendo en la Fiscalía (…) Y en el entendido de que ya había un proceso abierto en el Ministerio Público, la subcomisión decidió no tramitarlo.



En caso de que siga en FP, ¿le gustaría presidir la Mesa Directiva?

No. En lo personal, no me interesa ocupar la presidencia del Congreso. Creo que hoy necesitamos una persona que genere mucho consenso, con mucha experiencia.



¿FP debería presidir?

Creo que dentro de las opciones de FP debería estar –y eso es un tema que lo verán a la interna– la posibilidad de ceder a otros grupos la presidencia sin dejar de estar en la Mesa (...) A veces es mejor dar que aferrarse a seguir presidiendo.



Que el fujimorismo continúe no genera consenso.

Las personas que están a cargo deberían evaluar esa situación, sin prejuicio de que también hay algunas al interior del partido que podrían tener la legítima aspiración a ser presidentes del Congreso.



¿La reelección de Salaverry es una opción?

Ha habido mucho roce con Salaverry; si bien en los últimos días también ha tenido una actitud propositiva, lo principal que debe atender son las denuncias en su contra, que son graves.



El presidente Vizcarra dijo que la educación se usa como instrumento político para atacar al gobierno.

Siento que el presidente tiene una muletilla de que si confronta al Congreso, eso le da resultados, pero eso se le está agotando (…) Yo no estoy en contra de la ideología o el enfoque de igualdad de género.



¿Interpelar a la ministra no es una exageración?

Es una oportunidad para que pueda informar qué está cambiando, las acciones que ha iniciado. Lo que no estoy de acuerdo es que pasemos a una censura, porque eso estaría mal con una persona que tiene poco tiempo en el cargo.



Otros sí hablan de censura.

Estoy totalmente en contra de mencionar siquiera una censura, eso no puede suceder.

DATOS:

-“Hemos conversado con Luz Salgado, con el congresista Tubino y lo que se ha planteado es la posibilidad de evaluar la solicitud (del retorno de Kenji Fujimori)”, afirmó Letona.

 -“En muchos casos me ha dolido la actitud de Daniel Salaverry, por ejemplo, cuando mandó callar a Luz Salgado y al congresista Marco Miyashiro”, señaló.

 -“Estoy sorprendida de cómo ella (Keiko Fujimori) está afrontando la situación. Ella debe llevar esta investigación como tantos otros, en libertad”, resaltó.