Para la vocera de Fuerza Popular , Úrsula Letona , el anuncio del presidente Martín Vizcarra respecto de la realización de un referéndum para consultar una serie de reformas políticas es una muestra de que el mandatario “está intentando conectar (con la población)”.



“Es válido pero debe ser consciente que desde que ha asumido (la Presidencia), lo único que ha tenido es colaboración (del Congreso) con el otorgamiento de facultades, el voto de confianza (al gabinete)”, señaló.

La legisladora fujimorista añadió que el mandatario formuló propuestas “interesantes” en su mensaje a la Nación con ocasión de Fiestas Patrias. No obstante, advirtió que la realización de un referéndum enfrenta algunos escollos debido a que, según dijo, debe tener como punto de partida una ley concreta.

“Respecto al punto especifico en tema del referéndum, no le han pasado al presidente el dato concreto de que para ir (a esa consulta), en nuestro sistema previamente tiene que aprobarse una ley. Podríamos ir ahorita (a un referéndum) sobre la ley de publicidad estatal donde ya hay una ley aprobada. El presidente no es preciso. Dice que se va a preguntar si está a favor o no de la reelección pero ha omitido decir que previamente tenemos que aprobar una ley que modifique la reelección y eso se da con reforma a la Constitución aprobada en dos legislatura con 87 votos. No creo que lleguemos a octubre, es mi opinión personal”, apuntó Letona .