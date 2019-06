Úrsula Letona: "Todo lo que se señala en esa denuncia es absolutamente falso"

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró que la denuncia de la Federación de Integración y Unificación de los escadores Artesanales del Perú en su contra es "absolutamente falsa". Pese a ello, indicó que no se correrá de las investigaciones y que se defenderá con pruebas.

"He acreditado que no he cometido ninguna falta ética y que todo lo que se señala en esa denuncia es absolutamente falso", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Me voy a defender cada vez que estos señores quieran hacer una denuncia, yo no me voy a correr, no voy a presentar medidas cautelares, no voy a cambiar mi voz en la fiscalía, yo voy a estar aquí en y en cada programa que me invite a defenderme nuevamente con pruebas", señaló.

El lunes, la Comisión de Ética Parlamentaria rechazó, por mayoría, iniciar una indagación preliminar a Letona por una denuncia en la que se le vincula con el prófugo empresario Óscar Peña, conocido como el ‘rey de la pesca negra’. La titular de dicho grupo de trabajo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), definió la votación haciendo uso de su voto dirimente.

Al respecto la parlamentaria indicó que los legisladores han votado que su caso se archive porque "hay elementos que ameriten abrir una investigación". En esa línea, Letona consideró "bien extraño" que se haya producido una denuncia de este tipo en su contra por hechos sucedidos hace "año y medio".

"Son dos semanas donde solamente se dedican a atacarme, a insinuar temas que no tienen nada que ver con mi función legislativo, llamadas que ocurrieron en el 2017 y que se vinculan a proyectos que han sido presentados año y medio después, o sea, me parece bien extraño", manifestó.