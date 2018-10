La ex vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona admitió que aún no ha leído la declaración de su colega de bancada Rolando Reátegui, quien reconoció ser uno de los testigos del fiscal José Domingo Pérez dentro de la investigación que se le sigue a la lideresa de esa agrupación, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.

"No lo he leído en detalle (su carta) y habrá que evaluar su comunicación", señaló a los periodistas al precisar que si una persona que no se siente cómoda en la bancada, 'debería evaluar la opción de alejarse'".

"No hemos evaluado una expulsión o separación", afirmó Úrsula Letona al lamentar la situación que vive Reátegui, cuya esposa, Marizol Valles Chong, aparece en el organigrama de la presunta organización criminal, como una de las siete personas "participantes que prestaron su nombre" para los aportes a Fuerza 2011.

"Lamento mucho las expresiones, entiendo que vive un momento duro y vamos a respetar su dolor. Espero que tenga mucha prudencia", remarcó Letona desde la sede del Legislativo.

De otro lado, la ex vocera de Fuerza Popular aseguró que la intención de su bancada es retomar el camino de las propuestas en el Congreso, luego de los cambios aprobados por su lideresa, Keiko Fujimori.

"Apuntamos volver al camino que iniciamos en el Congreso, que es presentarle al Perú un plan de ruta o agenda. Hemos hecho muchas cosas, pero hemos caído en el juego de la confrontación y ese es un error político que asumimos. Descuidamos de repente más reformas y eso es lo que queremos hacer, continuar lo bueno que hemos hecho", indicó.

Letona enfatizó que "nunca va a ser tarde para enmendar conductas" y cuestionó al fiscal José Domingo Pérez por acusar a Fuerza Popular de ser una organización criminal que recibió dinero de Odebrecht para la campaña del 2011.

"Nosotros no somos una organización criminal y nos vamos a defender con argumentos e ideas. No nos conduce a nada esta confrontación política, de la cual es víctima Keiko Fujimori", sentenció.