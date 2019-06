Úrsula Letona rechaza haber beneficiado a empresario pesquero tras denuncia

La congresista Úrsula Letona aseguró que no tiene “nada que ver” con el empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto , con quien habría mantenido constante comunicación a través de llamadas y mensajes.

La legisladora fue denunciada ante la Comisión de Ética por la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap) por haber cometido “una seria falta ética” por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la administración de justicia.

La presidenta de dicha comisión, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), informó que este lunes 10 el caso será revisado para decidir si se abre indagación preliminar o no contra la congresista.

Según Úrsula Letona, es “absolutamente falso” que, desde el Congreso, haya intentado beneficiar a Peña Aparicio y no tiene “nada que ocultar” en caso se decida abrir una indagación; no obstante, confía en que la denuncia no procederá.

“Estoy segura que se archivará, yo no tuve nada que ver con este señor (Peña Aparicio), ni sus actividades ni con lo que haya hecho ni tenga que hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura”, señaló.

Úrsula Letona rechazó haber promovido un proyecto de ley para prorrogar los derechos de pesca a empresarios industriales de la anchoveta, productores de harina de pescado, entre otros.

“Yo no he participado en la elaboración del proyecto de ley, solo firmé (...) El proyecto de ley no tiene nada que ver con un beneficio al señor Peña, busca crear un aporte especial para solucionar el tema de jubilación”, afirmó.

Además, dijo que el día que el proyecto fue debatido en la Comisión Permanente, ella no participó de dicha sesión porque se encontraba en Curgos, La Libertad, con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Respecto a la comunicación telefónica que sostuvo con Peña Aparicio, que reveló Punto Final, Úrsula Letona dijo que “son mensajes que no tienen nada que ver con la actividad” a la que se dedica el empresario.