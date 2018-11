Úrsula Letona presentará su renuncia a la bancada de Fuerza Popular

Se va. La congresista Úrsula Letona informó esta tarde que renuncia a la bancada de Fuerza Popular. En entrevista con RPP, la parlamentaria sostuvo que formalizará su decisión en unas horas.

La decisión de Letona se da luego que visitara a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, esta mañana en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a donde asistió para comunicarle su renuncia.

"Hoy estoy formalizando mi renuncia. He asistido a visitar a la presidenta de mi partido, la señora Keiko Fujimori, donde está injustamente recluída, y le he comunicado mi decisión personal de renunciar a la bancada pero también le he ratificado mi compromiso y mi solidaridad desde este nuevo espacio en el que voy a estar, fuera de la bancada, como congresista", declaró Letona.