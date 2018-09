Luego de que Perú21 diera a conocer que la congresista de Fuerza Popular , Úrsula Letona , indicara durante una conversación de WhatsApp que las reformas del presidente Martín Vizcarra son "una porquería", la parlamentaria naranja utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por la forma cómo se expresó.

"La frase no habrá sido la mejor y me disculpo, pero reafirmo que los PL del Ejecutivo son de pésimo contenido en fondo y en forma. No sólo lo digo yo, sino los expertos en la materia Seguiremos trabajando, para luego de corregir los proyectos, sacar adelante las reformas", expresó a través de su cuenta de Twitter.

Según la congresista, "la violación a la privacidad es un acto inaceptable y más si este es cometido por quienes tienen la enorme responsabilidad de transmitir información a la ciudadanía".

Agregó que "del periodismo se espera seriedad y respeto y no este tipo de acciones que buscan menoscabar la imagen de las personas".

Perú21 publicó esta información porque se registró en el recinto parlamentario y formaba parte de una conversación política, siendo Letona miembro de la Comisión de Constitución, por lo cual consideramos un asunto de interés público.