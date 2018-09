Úrsula Letona: “Para mí el ritmo de trabajo en el Congreso durante estos días no es ajeno”

La portavoz titular de Fuerza Popular, Úrsula Letona, indicó que no percibe un aumento del "ritmo de trabajo" en el Congreso de la República a raíz del planteamiento de cuestión de confianza promovida por el presidente Martín Vizcarra.

Para la legisladora, se continuará debatiendo los cuatro proyectos presentados por el Ejecutivo, respecto a las reformas políticas y judiciales, en "estos ritmos, que no son nuevos".

El lunes, a menos de 24 horas de que el presidente diera su Mensaje a la Nación y con ello un ultimátum al Congreso para la aprobación de las reformas, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen relacionado a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

Por la tarde del mismo día, también se inició con el debate en dicha comisión del proyecto de Bicameralidad. Con sesiones entre ayer y hoy, el diálogo continuará el miércoles por la tarde, informó la presidenta del grupo, Rosa Bartra.

“A mi me da mucha pena que haya percepción. De repente somos malos transmitiendo. Para mi el ritmo de trabajo en estos días no es ajeno, es un ritmo que hemos tenido en las fases delegadas, en la reconstrucción, que hemos tenido desde el 15 de agosto en los proyectos. Lo que pasa es que al parecer la información no llega bien", manifestó Letona desde el Congreso.

Para Letona, el Congreso siempre adopta ritmos intensos cuando " hay un montón de trabajo".

En otro momento, la legisladora fujimorista cuestionó al presidente Martín Vizcarra ya que -según dijo- recibió a los portavoces del Congreso con una actitud menos confrontativa, en contraste a su Mensaje a la Nación del domingo.

"Esa diferencia entre el Vizcarra en cámaras y el Vizcarra con los portavoces no nos genera confianza por lo que vamos a esperar al premier Villanueva para saber cual es el sustento de la cuestión de confianza y cuál es la intención real del Poder Ejecutivo”, comentó.