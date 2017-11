La presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, no se quedó callada frente a las advertencias de su colega Yonhy Lescano, quien anunció que presentará una denuncia en su contra ante la Comisión de Ética por haberlo tildado de "Cantinflas".

A modo de descargo, la parlamentaria de Fuerza Popular, señaló que utilizó el adjetivo porque "de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española , Cantinflas significa una persona contradictoria que define sin sustento".

"No es la primera vez que tengo esta clase de desencuentros con el congresista Lescano. Siempre viene, insulta a las otras bancadas y se va", cuestionó.

La legisladora añadió que ella también podría denunciar a su colega de Acción Popular.

"Él me acusó, en forma muy misógina, que yo era como todas las mujeres que endulzan las cosas, que soy una bruja y que coja mi escoba. Incluso el 31 de octubre me felicitó por el Día de las Brujas: debería hacer honor a su condición de caballero", manifestó.

Letona añadió que en caso de concretarse la denuncia en su contra ante la Comisión de Etica, ella se inhibirá de participar pues actualmente es miembro de ese grupo de trabajo.

"Ejerceré mi derecho a la defensa en una comisión en la que Fuerza Popular no tiene mayoría. Yo no me he ofendido cuando él me ha insultado, tomo las cosas como de quien viene pero él está en su derecho de hacer la denuncia. No tengo ningún temor ni miedo", refirió.