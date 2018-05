Úrsula Letona sobre Kenji Fujimori en 'Mamanivideos': "Es corrupción y gruesa"

Hace unos días, el congresista Kenji Fujimori se pronunció en torno a Fuerza Popular afirmando que su ex partido no le permitió pensar distinto por haberles solicitado tender puentes con otras fuerzas políticas como la del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Si uno piensa diferente, te terruquean", manifestó el menor de los Fujimori, cuya única finalidad de su pedido, según él, era la de encontrar una gobernabilidad en favor del país.

Úrsula Letona , una de las congresistas más representativas del partido naranja, salió en defensa de su organización recordando al parlamentario su protagonismo en los conocidos ' Mamanivideos ' y tildando a PPK de "corrupto".

"Yo creo que es evidente que lo que hubo en los 'kenjivideos' son actos de corrupción. Él (Kenji) está sentado y diciendo 'si estás con el Gobierno en la Fiscalía...' ¿Eso no es corrupción? Por favor, para mí, eso es corrupción y gruesa (...) Para mí, esa repartija que vimos todos los peruanos en los kenjivideos, son actos de corrupción", expresó la legisladora en entrevista con Canal N.

La parlamentaria, de otro lado, se manifestó en torno a otra denuncia de Kenji Fujimori, quien acusó que la Comisión de Presupuesto del Congreso de hacer repartijas de millones de dólares a favor de los proyectos de legisladores de Fuerza Popular.

"Que lo pruebe. Yo nunca he participado de una repartija, nunca lo he visto en mi partido una repartija", señaló Letona, quien lo denunció por difamarla con haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht.